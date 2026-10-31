Más de 400 mil pesos en joyas: Así son las pulseras que llevaba Inés Gómez Mont durante su detención

Inés Gómez Mont portaba dos pulseras de alta joyería cuando fue detenida por los agentes del ICE en Florida. (Foto: Cuartoscuro, ChatGPT)

Las fotografías de la detención Inés Gómez Mont en Estados Unidos dejaron un detalle que no pasó desapercibido: la exconductora de Ventaneando llevaba en sus muñecas dos pulseras de lujo de las reconocidas firmas francesas Van Cleef & Arpels y Cartier.

Las joyas llamaron la atención no solo por su elevado valor económico, sino también por sus particulares diseños. Elaboradas con oro de 18 quilates, piedras preciosas y diamantes, las piezas pertenecen a colecciones con décadas de historia y significados relacionados con la buena suerte y la rebeldía.

Inés Gómez Mont fue detenida el pasado viernes 30 de octubre de 2026 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Florida. La conductora permanecía fuera de México desde 2021, cuando surgieron las órdenes de aprehensión en su contra por su presunta participación en diversos delitos relacionados con el manejo irregular de recursos públicos.

¿Cuánto cuestan las pulseras Van Cleef y Cartier de Inés Gómez Mont?

Una de las pulseras que presuntamente llevaba Inés Gómez Mont pertenece a la colección Vintage Alhambra, de Van Cleef & Arpels, una firma francesa de alta joyería fundada en 1906. Su diseño está inspirado en los tréboles de cuatro hojas, cuyos contornos están decorados con pequeñas cuentas de oro.

La pulsera Vintage Alhambra de 5 motivos, elaborada en oro amarillo de 18 quilates y ónix negro, tiene un precio de referencia de 103 mil pesos mexicanos, de acuerdo con el catálogo de Van Cleef & Arpels.

La joya tiene una historia relacionada con la buena fortuna. La colección Alhambra nació en 1968, cuando Van Cleef & Arpels presentó un collar largo con 20 motivos de tréboles de cuatro hojas, un diseño que posteriormente se extendió a pulseras, anillos y pendientes.

Pulsera Vintage Alhambra La línea de joyería de Vintage Alhambra, la pulsera a la que portaba Inés Gómez Mont. (Foto: Van Cleef & Arpels)

La inspiración surgió de Jacques Arpels, sobrino de los fundadores de la firma, quien acostumbraba recoger tréboles de cuatro hojas de su jardín para regalarlos como amuletos de buena suerte. Su filosofía se resumía en una frase: “Para tener suerte, hay que creer en ella”.

La segunda pulsera que llevaba Inés Gómez Mont fue identificada como una Juste un Clou de Cartier, una joya cuyo diseño reproduce la forma de un clavo que rodea la muñeca. A diferencia de los tréboles de Van Cleef & Arpels, esta pieza destaca por su estilo minimalista y su relación con la rebeldía.

De acuerdo con el periodista de espectáculos Álex Kaffie, la exconductora llevaba una versión con diamantes, cuyo precio rondaría los 311 mil pesos mexicanos.

La historia de esta joya comenzó en 1971, cuando el diseñador Aldo Cipullo creó para Cartier una pulsera con forma de clavo en Nueva York. Su propuesta convirtió un objeto común de la construcción en una pieza de lujo, con un diseño poco habitual para la joyería de aquella época.

Décadas después, la firma recuperó el diseño bajo el nombre Juste un Clou, expresión francesa que significa “solo un clavo”. Actualmente, la colección incluye pulseras, anillos y otras piezas elaboradas en oro amarillo, rosa y blanco, algunas con diamantes.

Juste un Clou de Cartier Diseño de la pulsera Juste un Clou de Cartier, similar al que utilizaba Inés Gómez Mont. (Foto: Cartier)

¿Dónde se encuentra detenida Inés Gómez Mont tras su arresto en Florida?

Inés Gómez Mont permanece bajo custodia del ICE en el Broward Transitional Center, un centro de detención migratoria ubicado en Deerfield Beach, Florida, y administrado por la empresa privada The GEO Group.

El complejo cuenta con un edificio de 2 plantas, áreas separadas para hombres y mujeres, cocina, clínica médica, salas de audiencias y oficinas administrativas. Según la empresa encargada de su operación, las instalaciones están diseñadas para ofrecer condiciones de seguridad y privacidad a las personas detenidas.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Inés Gómez Mont el 30 de octubre. La conductora es investigada en México por su presunta participación, junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, en un esquema de desvío de recursos públicos mediante contratos y empresas que habrían facilitado la obtención irregular de dinero.