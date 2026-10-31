¿Qué agentes detuvieron a Inés Gómez Mont en Florida? Esto sabemos

Inés Gómez Mont, detenida en Estados Unidos: la razón no sería una solicitud de extradición. (Cuartoscuro)

Inés Gómez Mont no fue detenida por una solicitud de extradición. La situación de la conductora de televisión, vinculada con una supuesta red de corrupción encabezada por su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, estaría relacionada con un tema migratorio.

A finales de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la Interpol retiró la ficha roja contra Gómez Mont y Álvarez Puga por el presunto delito de lavado de dinero.

En este contexto, la detención de la conductora de televisión en Florida responde al vencimiento de su visa. Elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) la detuvieron para aclarar su situación migratoria.

¿Inés Gómez Mont podría ser expulsada a México?

Es pronto para decir cuál será el futuro de Inés Gómez Mont tras su detención, pues el gobierno de México podría realizar gestiones para solicitar su extradición o, por otro lado, enfrentar un proceso judicial en Estados Unidos y, al igual que su esposo, quedar en libertad bajo fianza.

Un año antes, en octubre de 2025, circularon versiones periodísticas sobre la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga. Nunca lo confirmó el gobierno federal. Sin embargo, quedó en libertad y estaría en su domicilio en Estados Unidos.

Inés Gómez Mont podría tener el mismo destino que su esposo y permanecer en Estados Unidos sin llegar a México para enfrentar a la justicia.

México reclama retiro de ficha roja a Inés Gómez Mont y Álvarez Puga

El viernes 30 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) presumió el “aseguramiento” de Inés Gómez Mont, pero no mencionó que hubiera una orden de extradición vigente en su contra.

En tanto, el 30 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reclamó que la Organización Internacional de Policía Criminal hubiera retirado la ficha roja contra el matrimonio.

La mandataria aseguró que solicitaría una explicación y buscaría un mecanismo para que fuera restablecida.

“Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y Álvarez Puga (...) vamos a solicitar que se recupere la ficha roja porque si van a otro país, pues tiene que hacerse con la orden de aprehensión”, subrayó.

Desde hace cinco años, Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga permanecen prófugos de las autoridades por los delitos antes citados. Anteriormente, el gobierno federal evidenció que las autoridades estadounidenses rechazaron la solicitud de extradición o solicitaron más información.