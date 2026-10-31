EU no detendrá la importación de ganado de México pese a incremento en casos de gusano barrenador

Más de 50 mil cabezas de ganado han cruzado este año por los pasos abiertos de Douglas, Arizona, y Santa Teresa, Nuevo México. (Foto: Cuartoscuro)

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) dijo que no suspenderá el ingreso de ganado mexicano por los pasos fronterizos de Nuevo México y Arizona, pese al fuerte aumento de casos de gusano barrenador del Nuevo Mundo.

La agencia no ha detectado infestaciones en animales que ingresan a Estados Unidos y cuenta con “protocolos de inspección rigurosos y estrictos incluso antes de que los animales se acerquen a la frontera estadounidense”, dijo el viernes un portavoz del USDA.

Los casos de gusano barrenador en Estados Unidos aumentaron con fuerza en octubre y el parásito, que puede ser mortal para el ganado si no recibe tratamiento, fue detectado esta semana por primera vez en Arizona.

¿Qué se sabe sobre los casos de gusano barrendor en EU?

Desde que comenzó el brote, a principios de junio se han registrado 73 casos en animales domésticos y 21 siguen activos, según el USDA.

Estados Unidos reanudó a fines de agosto las importaciones de ganado vivo desde México, después de mantener el comercio prácticamente suspendido desde 2024 para evitar la propagación del gusano.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo a mediados de septiembre que el gobierno reevaluaría la reapertura si el USDA no estaba “100 por ciento seguro” de la eficacia de las medidas de seguridad y los protocolos.

Reapertura de la importación de ganado mexicano a EU

Más de 50 mil cabezas de ganado han cruzado este año por los pasos abiertos de Douglas, Arizona, y Santa Teresa, Nuevo México, según datos del USDA hasta el 23 de octubre.

Los ganaderos respaldaron con cautela la reapertura de los pasos fronterizos mientras el número de casos se mantenía relativamente bajo, pero algunos han vuelto a expresar preocupación por la propagación de la plaga.

Aunque el gusano barrenador puede infestar a cualquier animal de sangre caliente, el ganado vacuno es particularmente vulnerable porque pasa parte de su vida pastando al aire libre.

Las moscas del gusano barrenador, cuyas larvas penetran en las heridas de los animales, no recorren grandes distancias por sí solas, por lo que su propagación suele producirse por el desplazamiento de animales silvestres o de ganado. El viento también puede transportar a estos insectos a distancias cortas.

Brian DeGanahl, presidente de la Asociación de Ganaderos de Arizona, dijo que la detección del gusano barrenador en el estado “no fue una sorpresa”.

El grupo está presionando al USDA para que abra cuanto antes la instalación prevista en Douglas para liberar moscas estériles —que se aparean con moscas silvestres y reducen su reproducción—, dijo, y agregó que su principal preocupación es la propagación a través de la fauna silvestre.

El USDA “ya cuenta con excelentes protocolos para el cruce de este ganado”, dijo DeGanahl. “Es casi imposible que pase un animal infectado, así que eso realmente no nos preocupa”.