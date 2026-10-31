F1 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver a ‘Checo’ Pérez en la qualy del GP de México 2026?

‘Checo’ Pérez disputa su Gran Premio número 300 en la Fórmula 1 durante el fin de semana del GP de México 2026. (Fotos: Cortesía México GP).

La F1esta del Gran Premio de México 2026 se vive con dos protagonistas: Sergio ‘Checo’ Pérez celebra sus 300 Grandes Premios en la máxima categoría y Andrea Kimi Antonelli está a un paso de sellar el campeonato.

Este sábado 31 de octubre, el recién renovado piloto de Cadillac regresa a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar las terceras prácticas y la clasificación del GP de México. En casa, su mejor resultado en la carrera ha sido el tercer lugar, posición que consiguió en 2021 y 2022.

La jornada llega después de unos entrenamientos libres con Ferrari al frente y un encontronazo entre Max Verstappen y Liam Lawson: los pilotos protagonizaron un incidente en la curva 15 durante la segunda práctica del viernes, en el que ambos monoplazas hicieron contacto y sufrieron daños. La situación provocó una breve bandera roja y los dos tuvieron que dar explicaciones ante los comisarios.

Charles Leclerc encabezó las dos sesiones de entrenamientos del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Foto: Cuartoscuro.com). (Galo Cañas Rodríguez)

Horarios del Gran Premio de México 2026: Fecha y actividades HOY sábado

La qualy del GP de México 2026 es este sábado 31 de octubre a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Antes de que los pilotos disputen la clasificación, tendrán una última oportunidad para ajustar sus monoplazas durante la tercera práctica libre, programada a las 11:30 horas.

El programa del sábado también incluye actividades de categorías de apoyo, como Formula 4 NACAM Championship, Masters Historic y GTM Super Copa.

La clasificación determinará las posiciones de salida para las 71 vueltas del domingo.

¿Dónde ver la F1 EN DIRECTO HOY? Transmisión del GP de México 2026

Los aficionados pueden seguir la clasificación del Gran Premio de México 2026 en vivo a través de televisión abierta, televisión de paga y streaming:

Canal 5 : Transmisión por televisión abierta.

: Transmisión por televisión abierta. Sky Sports : Disponible en los servicios de televisión de paga Sky e Izzi.

: Disponible en los servicios de televisión de paga Sky e Izzi. F1 TV: Plataforma oficial de Fórmula 1, disponible mediante suscripción para seguir la actividad del Gran Premio.

También puedes seguir la cobertura, minuto a minuto, de El Financiero Deportes.

Max Verstappen y Liam Lawson protagonizaron un contacto durante la segunda práctica libre del Gran Premio de México. (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

¿A qué hora es la carrera del GP de México 2026?

La carrera del Gran Premio de México 2026 será el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los pilotos deberán completar 71 vueltas al circuito capitalino, equivalentes a un recorrido de 305.3 kilómetros, con un límite de duración previsto de 120 minutos.

Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, llega al Gran Premio de México con la posibilidad de convertirse en el campeón mundial más joven de la historia. El italiano suma 365 puntos y tiene una ventaja de 123 sobre Russell y 124 respecto a Lewis Hamilton.

A sus 20 años, a Antonelli le basta con terminar noveno, mientras que un décimo lugar también sería suficiente si Russell no gana. Incluso podría coronarse sin sumar puntos, siempre que ninguno de sus dos perseguidores consiga la victoria.

“Solo tiene que llevar el coche hasta la meta en México; y, entonces, habrá tequila. Si no, solo tendrá que hacerlo en Brasil; y, en ese caso, habrá caipirinha”, comentó Toto Wolff, jefe de Mercedes, después de la victoria de Antonelli en Austin.

Kimi Antonelli llega al Gran Premio de México con la posibilidad de asegurar su primer campeonato mundial de Fórmula 1. (Foto: Cuartoscuro.com). (Galo Cañas Rodríguez)

El neerlandés Max Verstappen tiene cinco victorias en el Autódromo Hermanos Rodríguez, más que cualquier otro piloto en la historia del Gran Premio de México. Entre los competidores actuales, Lewis Hamilton es el siguiente con más triunfos en este circuito, con dos.

La cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez corresponde a la decimonovena carrera de la temporada y precede al Gran Premio de Brasil, que se disputará una semana después en Interlagos.

Con información de EFE.