Despliegue en Uruapan: Reportan presencia de fuerzas armadas en sede del Movimiento de Sombrero

Elementos de la SSPC, Guardia Nacional y Ejército Mexicano desplegaron un operativo de seguridad en la casa de enlace del Movimiento del Sombrero.

MORELIA, Mich.- En la casa de enlace del Movimiento del Sombrero, donde regularmente despacha la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, se registró esta noche un despliegue de fuerzas del orden.

En el exterior de las oficinas, se observaron vehículos automotores de policías y de militares.

La presidenta municipal de Uruapan no ha fijado postura al respecto. Fuentes policiales tampoco han emitido ninguna información oficial.

Pero sí se sabe que en la ciudad de Uruapan se ha iniciado con un despliegue policial, a tres días de que se cumpla un año del asesinato de edil Carlos Manzo.

Helicópteros y patrullas se han enviado a Uruapan, para reforzar la seguridad.

Además, elementos de seguridad pública estatal resguardarán los puntos más conflictivos de la ciudad.

Aniversario del asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

Carlos Manzo, quien se desempeñaba como presidente municipal de Uruapan, fue asesinado el 1 de noviembre del año 2025, durante el Festival de las Velas que se festeja en la entidad en torno al Día de Muertos.

Un menor de edad presuntamente contratado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue quien asesinó al edil con varios disparos de arma de fuego. Fue abatido en el lugar.

Los hechos se registraron en la plaza principal de La Perla del Cupatitzio, ante miles de personas congregadas en el Festival de las Velas.

Luego comenzaron las indagatorias por parte de la Fiscalía de Michoacán.

Hasta este momento, han sido detenidas 34 personas implicadas en el asesinato de Carlos Manzo. Y las indagatorias están activas, el caso no está cerrado.

Tras el asesinato de Manzo fue su esposa, Grecia Quiroz, quien fue designada como nueva presidenta municipal de Uruapan, cargo que ha ocupado desde entonces.

Grecia Quiroz hizo un llamado recientemente para la marcha por la justicia y la paz, que se llevará a cabo el 1 de noviembre. Como parte del evento, será develada una estatua de Manzo, fundador del Movimiento del Sombrero.