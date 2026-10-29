Asesinan a Jairo Iovane, mujer trans, en barbería de Durango; detienen a presunto responsable

Una mujer trans de 34 años fue brutalmente asesinada el jueves por la madrugada al interior de una barbería en Durango. La víctima recibió 16 heridas con un objeto punzocortante. La muerte provocó la indignación de colectivos y defensores de los derechos de personas LGBT+, que exigen justicia y piden que se investigue el caso como transfeminicidio.

La víctima fue identificada como Jairo Iovane Alvarado González, originaria de Tayoltita, municipio de San Dimas, quien había llegado a la capital duranguense para buscar una mejor vida. Se dedicaba al trabajo sexual, actividad que realizaba principalmente a través de medios digitales.

Los hechos ocurrieron en la barbería Shelby, ubicada en la calle Isla Ángel de la Guarda, donde fue detenido Erick Israel, de 25 años, trabajador del establecimiento y señalado como presunto responsable. Elementos de la Policía Municipal lo pusieron a disposición de la Fiscalía estatal.

El detenido habría declarado que sostuvo una discusión con la víctima y que durante un forcejeo utilizó unas tijeras para agredirla; de acuerdo a los colectivos el encuentro se originó por la solicitud de servicios sexuales y la discusión la inició el hombre por la identidad de la joven.

Estas circunstancias forman parte de las investigaciones y deberán ser esclarecidas por la autoridad ministerial, particularmente para determinar si existió un móvil relacionado con la identidad de género de la víctima.

Colectivos exigen justicia y que se investigue como transfeminicidio

El asesinato provocó una reacción inmediata entre integrantes de la comunidad LGBT+ en Durango, quienes demandaron que la muerte de Jairo no sea tratada únicamente como un homicidio, sino que se investigue la posible existencia de un crimen motivado por prejuicios y violencia contra las mujeres trans.

Tadeo Campagne, director general de Casa Arcoíris y coordinador del Observatorio de Crímenes de Odio en Durango, manifestó su indignación por la forma en que fue asesinada la joven y señaló que el caso vuelve a evidenciar las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta esta población.

El activista explicó que la exigencia de justicia también responde a los riesgos que enfrentan las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual, particularmente ante la falta de oportunidades laborales y de condiciones que les permitan desarrollar esta actividad con seguridad.

Campagne sostuvo que el trabajo sexual debe regularse para garantizar la protección de quienes lo ejercen y evitar que sean criminalizadas. Advirtió que las mujeres trans tienen opciones laborales limitadas y que, para muchas, esta actividad representa una de las pocas alternativas económicas disponibles.

También hizo un llamado a los medios de comunicación a respetar la identidad de la víctima y referirse a ella como mujer trans, incluso después de su muerte.

La exigencia central de Casa Arcoíris es que la Fiscalía investigue el asesinato como un posible transfeminicidio y como crimen de odio, además de que se esclarezcan las circunstancias de la agresión y se sancione al responsable.

Congreso de Durango mantiene congeladas las iniciativas sobre identidad de género

Para el activista, el asesinato no puede separarse de la falta de avances legislativos en Durango. Señaló que desde hace años la comunidad LGBT+ ha impulsado reformas para reconocer jurídicamente la identidad de género y establecer sanciones específicas para los crímenes cometidos por odio o prejuicio, sin que hasta ahora se hayan concretado.

“Exigimos justicia y que se hagan las cosas de la manera correcta, que se investigue como un transfeminicidio, como un crimen de odio, porque estas iniciativas siguen en la congeladora en el Congreso de Durango”, expresó Campagne.

En el Colectivo hay impotencia y enojo porque la entidad todavía no cuenta con una figura penal específica para el transfeminicidio ni con una legislación integral que permita reconocer y sancionar de manera diferenciada los asesinatos motivados por la identidad de género.

La falta de estas disposiciones genera obstáculos para visibilizar la violencia específica que enfrentan las personas trans y para que las investigaciones incorporen desde el inicio los elementos relacionados con posibles prejuicios, remarcó Campagne.

La exigencia de una Fiscalía especializada también forma parte de sus planteamientos, con personal capacitado para atender a las personas de la diversidad sexual, investigar las denuncias y evitar que la identidad de género sea ignorada o se convierta en un factor de discriminación institucional.

Más de 59 asesinatos de personas LGBT+ documentados en México durante 2025

La violencia contra la población de la diversidad sexual no es un problema exclusivo de Durango. El Observatorio de Crímenes LGBTI+ en México documentó 115 casos de violencia contra personas LGBT+ durante 2025: 59 asesinatos, 34 desapariciones, 16 atentados y seis casos que derivaron en suicidio.

De acuerdo con el informe presentado por el organismo, las mujeres trans y los hombres gay estuvieron entre los grupos más afectados.

El registro también advierte sobre la falta de estadísticas oficiales suficientes para dimensionar la violencia contra esta población, por lo que los datos de organizaciones civiles resultan fundamentales para identificar los casos y documentar los patrones de agresión.

En un balance histórico, el Observatorio señaló que entre 2019 y 2025 fueron asesinadas 574 personas LGBT+ en México. Los años con mayor número de registros fueron 2021, con 99 asesinatos; 2022, con 94, y 2024, con 93.

En Durango, uno de los antecedentes documentados es el asesinato de Susana Villarreal, mujer trans de 53 años, ocurrido el 14 de septiembre de 2022 en la capital del estado. Su caso está registrado por la organización Memoria y Resistencia como homicidio y transfeminicidio.

Sin embargo, no existe una estadística oficial estatal que permita establecer con precisión cuántas personas LGBT+ han sido asesinadas por motivos de odio o prejuicio, porque muchos de esos casos, no fueron investigados bajo esa hipótesis,