Alerta en el CBTIS 111 de Cancún: Tres alumnas terminan hospitalizadas en el IMSS tras ingerir gomitas

La dirección del CBTIS 111 Cancún activó los protocolos de emergencia y notificó a los familiares de las tres estudiantes.

Tres estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 111 ‘Leona Vicario’, en Cancún, fueron trasladadas a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) luego de presentar malestares de salud tras ingerir unas gomitas durante el turno matutino del martes 27 de octubre.

De acuerdo con un comunicado de la dirección del plantel, el personal escolar localizó a las alumnas en el área de sanitarios y las trasladó al Departamento de Servicios Escolares para brindarles atención prioritaria. Asimismo, notificó a sus familiares sobre lo ocurrido.

Ante la situación, las autoridades educativas activaron los protocolos de emergencia y solicitaron apoyo al número 911. Al lugar acudieron paramédicos y personal de Protección Civil, quienes valoraron a las estudiantes y confirmaron que habían consumido el producto.

Debido a la necesidad de una revisión médica más exhaustiva, las tres jóvenes fueron trasladadas a una clínica del IMSS, donde recibieron atención. La dirección del CBTIS 111 informó que las alumnas se encontraban fuera de peligro y en buen estado de salud.

Fiscalía de Quintana Roo investiga posible intoxicación de estudiantes

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que inició una carpeta de investigación por hechos posiblemente constitutivos del delito de corrupción de menores, luego de la presunta intoxicación de las tres adolescentes con sustancias psicotrópicas dentro del plantel.

La dependencia señaló que las jóvenes recibieron atención médica inmediata y fueron dadas de alta el miércoles 28 de octubre. Además, indicó que las investigaciones continúan para identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

Hasta el momento, no se ha precisado qué tipo de gomitas consumieron las estudiantes ni cuál habría sido la sustancia que provocó los malestares.

Tras lo ocurrido, la dirección del CBTIS 111 exhortó a madres, padres y tutores a mantener una comunicación constante con sus hijas e hijos sobre el cuidado de la salud. También pidió evitar la difusión de rumores o información que no haya sido confirmada oficialmente.

Con información de Quadratín Quintana Roo.