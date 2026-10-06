Tráfico de personas en Cancún: Detienen a Erick ‘N’, ex mando de Policía Turística

A Erick 'N' se le impuso prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social (CERESO) número 3.

Erick “N”, identificado como ex encargado de despacho de la Dirección de la Policía Turística de Cancún, fue vinculado a proceso junto con otras cuatro personas por su posible participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señaló que la investigación, iniciada en 2025, apunta a la posible existencia de una red dedicada al tráfico de personas con operaciones en Chiapas, en la frontera con Guatemala, Chihuahua y la zona fronteriza con Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, Erick “N” fue identificado en Cancún como coordinador de la Policía Turística y era conocido con la clave “Huracán”.

El propio Ayuntamiento de Benito Juárez lo había presentado anteriormente como encargado de despacho de la Dirección de la Policía Turística, corporación adscrita a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito.

La FGR informó que, mediante órdenes de cateo otorgadas por un juez, elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron diligencias en tres inmuebles ubicados en Chiapas y Quintana Roo.

Durante los operativos fueron detenidas las cinco personas que contaban con órdenes de aprehensión: Jumilca “N”, Erik “N”, Eva “N”, Reyna “N” y Ernesto “N”. Además, las autoridades aseguraron un arma larga, ocho cartuchos útiles, pasaportes, identificaciones, tarjetas de crédito y dinero en efectivo.

En la audiencia inicial, el juez calificó como legal la detención y, tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, determinó vincular a proceso a los cinco imputados.

Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva oficiosa. Los hombres fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (CERESO) número 3, mientras que las mujeres deberán permanecer en el CERESO femenil número 2, ambos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El juez estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo durante el cual la FGR deberá continuar integrando los elementos relacionados con la presunta participación de los imputados en la estructura delictiva.

El caso coloca bajo investigación federal a un ex integrante de una corporación vinculada con la seguridad turística de Cancún, uno de los principales destinos internacionales de México, aunque hasta el momento la autoridad no ha señalado que los hechos investigados estén relacionados directamente con sus funciones como mando policial.

La Fiscalía recordó que las personas señaladas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.