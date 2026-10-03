Detienen al alcalde de Suchiapa, Jorge Lara y al exregidor Alexis Nucamendi en Chiapas

La captura se derivó luego de varios operativos para el combate al narcomenudeo y la delincuencia organizada. (Facebook de Jorge Lara).

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) ejecutaron una orden de aprehensión en contra del alcalde del municipio de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero y el ex alcalde Alexis Nucamendi Gómez.

Luego de tres días de operativos en ese municipio ubicado a 20 kilómetros al sur de la capital del estado, esta mañana del sábado agentes de la FGE acompañados de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), llegaron hasta un domicilio de Suchiapa donde ambos fueron detenidos.

¿Por qué detuvieron al exalcalde y regidor actual de Suchiapa?

La captura se derivó luego de varios operativos para el combate al narcomenudeo y la delincuencia organizada. Tras varias detenciones, en días anteriores, un líder criminal fue detenido y llevado a la cárcel municipal desde donde se dio a la fuga.

Tras esta evasión del reo, fue detenido el jueves pasado, el mando policiaco municipal, quien reveló detalles de la operación de criminales en la región.

A raíz de estas confesiones, se desplegó hoy el operativo de captura del alcalde y ex alcalde.

Jorge Lara es originario del estado de Chihuahua y antes de ser alcalde de Suchiapa, fue secretario de obras públicas municipales en las dos trienios anteriores en los que Alexis Nucamendi fue Presidente Municipal.

Aunque Jorge Lara era el Presidente Municipal por mandato constitucional, en los hechos, Alexis Nucamendi seguía con el control del ayuntamiento.

Chocan Cártel de Sinaloa vs. Cártel de Chiapas y Guatemala

El 11 de septiembre hubo un enfrentamiento armado en Chiapas en la zona de Las Palmas, en el municipio de Cintalapa, horas antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado.

De acuerdo con los reportes disponibles, el incidente involucró presuntamente a grupos vinculados con el Cártel de Sinaloa y el llamado Cártel de Chiapas y Guatemala.

Entre los nombres relacionados con las operaciones del grupo sinaloense en Chiapas se encuentra Jesús Esteban ‘El Güero Pulseras’.

En noviembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que autoridades federales habían detenido a ‘El Güero Pulseras’, identificado entonces como objetivo prioritario y líder de una célula en la entidad.