La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 25 de noviembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre los nuevos aranceles de Donald Trump.

La próxima ronda de aranceles no superará los niveles establecidos en los acuerdos comerciales que Estados Unidos ha negociado y se aplicará de manera específica a cada economía.

La mandataria afirmó que las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos van “muy avanzadas” tras su reunión con Donald Trump el pasado 18 de noviembre, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China.

¿De qué trata la guía de derechos y seguridad digital para las mujeres?

Además, se presentó la Guía de derechos y seguridad digital para las mujeres con el fin de que se sientan seguras en entornos digitales.

‘Hombres por la transformación’, la estrategia para prevenir la violencia contra mujeres

En conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este 25 de noviembre se anunció la estrategia ‘Hombres por la transformación’.

Se trata de un programa con una serie de acciones para prevenir la violencia contra las mujeres. Entre ellas están:

Erradicar el acoso y el abuso sexual en casa, calle

Rechazo a contenidos o prácticas de grupos virtuales

Compartir responsabilidad de los cuidados

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana