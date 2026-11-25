La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 25 de noviembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre los nuevos aranceles de Donald Trump.
La próxima ronda de aranceles no superará los niveles establecidos en los acuerdos comerciales que Estados Unidos ha negociado y se aplicará de manera específica a cada economía.
La mandataria afirmó que las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos van “muy avanzadas” tras su reunión con Donald Trump el pasado 18 de noviembre, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China.
¿De qué trata la guía de derechos y seguridad digital para las mujeres?
Además, se presentó la Guía de derechos y seguridad digital para las mujeres con el fin de que se sientan seguras en entornos digitales.
‘Hombres por la transformación’, la estrategia para prevenir la violencia contra mujeres
En conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este 25 de noviembre se anunció la estrategia ‘Hombres por la transformación’.
Se trata de un programa con una serie de acciones para prevenir la violencia contra las mujeres. Entre ellas están:
- Erradicar el acoso y el abuso sexual en casa, calle
- Rechazo a contenidos o prácticas de grupos virtuales
- Compartir responsabilidad de los cuidados
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Sheinbaum pidió hacer una revisión presupuestal de los recursos que recibe el Instituto Nacional Electoral (INE).
- La mandataria afirmó que México vivió una ‘pandomanía’ y que para China los pandas son un símbolo de amistad con los diferentes gobiernos del mundo, por lo que le solicitó un ejemplar a su homólogo, Xi Jinping.
- Sheinbaum destacó la cifra de inversión extranjera directa en México.
- Claudia Sheinbaum celebró los resultados de prohibir la venta de comida chatarra en las escuelas y aseguró que México pasó del primer lugar al octavo en el reporte global de obesidad infantil.
- La mandataria adelantó que en el IMSS Bienestar ya no habrá oficios de papel, porque ahora toda la comunicación será electrónica, y recordó que México busca replicar el modelo de hospitales inteligentes que hay en China.
- Sheinbaum prepara una regulación para los casinos digitales. Este martes confirmó que trabaja en una reforma a la Ley de Casinos para regular la operación de estas plataformas y su publicidad.
- David Kershenobich, secretario de Salud, aseguró que México recuperará pronto el estatus de país libre de sarampión.
- En la conferencia del lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló cómo fue el ‘Operativo Centella’ para detener al ‘Chapo Isidro’.