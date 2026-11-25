Lille y Bayern protagonizan uno de los partidos más llamativos de este miércoles en Champions (Fotoarte: El Financiero / Créditos: SHutterstock, UEFA, Lille, Bayern).

Bayern Múnich visita al Lille francés en la actividad de este miércoles en le UEFA Champions League. Aunque los bávaros siguen invictos, atraviesan una racha de lesiones y controversias internas que han desplazado la atención hacia asuntos extradeportivos.

El encuentro forma parte de una jornada con otros equipos destacados a nivel europeo. El bicampeón PSG y Roma chocan en el Parque de los Príncipes; Barcelona visita al Sabah FK y Liverpool juega ante Club Brugge. Atlético de Madrid, Manchester United y Villarreal también saltan a la actividad de esta jornada.

¿Cuándo y dónde ver el Lille vs. Bayern Múnich de Champions League?

Lille recibe a Bayern Múnich este miércoles 25 de noviembre, a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 5 de la fase liga de la Champions League.

La transmisión en México está disponible mediante TNT (TV de paga) y HBO Max (streaming). A esa hora también juegan PSG vs. Roma, Atlético de Madrid vs. Viking FK y Sporting CP vs. Manchester United, aunque la cartelera comienza a las 11:45 horas con Slavia Praga vs. Villarreal y Sabah FK vs. Barcelona.

Partido : Lille vs. Bayern Múnich

: Lille vs. Bayern Múnich Fecha : Miércoles 25 de noviembre de 2026

: Miércoles 25 de noviembre de 2026 Hora : 14:00 hrs., tiempo del centro de México

: 14:00 hrs., tiempo del centro de México Transmisión: TNT, HBO Max

Bayern Múnich se planta conta Lille entre polémicas extracancha

El Bayern afronta el compromiso con varias ausencias importantes. El Balón de Oro Harry Kane no está disponible. También son bajas Alphonso Davies, Michael Olise, Ismael Sibari, Serge Gnabry y Manuel Neuer, lesionado en un pie. El colombiano Luis Díaz podría volver a la convocatoria, aunque se espera que comience en el banquillo.

Las bajas complican el panorama de Vincent Kompany, pero no son el único foco de tensión. El caso de Jamal Musiala ha provocado críticas por la postura de Uli Hoeness y Karlheinz Rummenigge, integrantes del Consejo de Vigilancia con influencia en el club. Rummenigge puso en duda que el mediocampista recupere su nivel anterior y sostuvo que su rendimiento actual no corresponde con la remuneración que recibe.

Sus declaraciones generaron muestras de respaldo al futbolista. Lothar Matthäus y Steffen Effenberg, antiguas figuras del Bayern, coincidieron en defender al internacional alemán. FIFPRO también expresó su apoyo y un socio del club, neurólogo de profesión, cuestionó a Hoeness y Rummenigge durante una asamblea.

La situación inquieta al vestuario justo cuando el Bayern perdió el liderato de la Bundesliga y todavía pelea por consolidarse entre los ocho mejores de la Champions. El equipo conserva el invicto en todas las competencias, pero necesita sumar en los partidos que restan de la fase liga.

Ante lo anterior, revivió el apodo de ‘FC Hollywood’, utilizado a finales del siglo pasado, cuando las disputas entre futbolistas como Jürgen Klinsmann y Lothar Matthäus ocupaban más titulares que el desempeño deportivo. Posteriormente llegaron polémicas como el enfrentamiento entre Pep Guardiola y el médico Hans Müller-Wohlfahrt.

A ese ambiente se sumó la situación personal de Neuer. El portero viajó con autorización del club en medio de la atención mediática por su separación.

Champions League: Agenda COMPLETA de la Jornada 5 para ver en México HOY

Así se desarrolla el resto de la actividad este miércoles en la Champions League: