Jornada 4 de Champions League HOY: ¿Dónde ver EN VIVO a Real Madrid, Liverpool, Arsenal y Manchester City?

Grandes equipos de Europa se presentan este miércoles en Champions League (Fotoarte: El Financiero / Créditos: UEFA, Shutterstock).

La Jornada 4 de la Champions League culmina este miércoles. Real Madrid y Liverpool buscan conservar su paso perfecto en la fase de liga, mientras que Manchester City y Arsenal intentan acercarse a los primeros puestos.

La cartelera también incluye un duelo de alto atractivo entre Borussia Dortmund y Real Betis, con el conjunto español dispuesto a prolongar su buen comienzo europeo.

¿A qué hora juega el Real Madrid y dónde ver la Champions League HOY?

El Real Madrid visita al AEK de Atenas de Grecia a las 11:45 horas, tiempo del centro de México. El equipo de José Mourinho suma tres victorias y nueve puntos en la competencia, por lo que busca conservar su registro sin derrotas. El entrenador portugués adelantó que habrá rotaciones ante la acumulación de partidos fuera de casa. Entre las novedades, Vinícius Júnior será titular y Fede Valverde ya se reincorporó a los entrenamientos.

Su rival llega después de perder 2-0 ante Panathinaikos en la liga griega, aunque representa una prueba exigente como local: ganó los siete partidos oficiales que disputó esta temporada en su estadio y solamente recibió un gol. El AEK también enfrenta problemas de plantilla por un virus que afectó a varios futbolistas. Por ejemplo, Joao Mario permanece hospitalizado por neumonía.

A la misma hora, el Liverpool visita al Fenerbahce. Los ingleses también ganaron sus tres primeros compromisos europeos, pero tienen que afrontar un escenario complicado en Turquía. El club no ha conseguido ganar como visitante en ese país en la Copa de Europa —nombre anterior de la competencia— o la Champions League. La temporada pasada perdió dos veces ante el Galatasaray turco, ambos encuentros por 1-0.

La actividad continúa a las 14:00 horas con enfrentamientos como Manchester City frente a RB Leipzig y Slavia Praga contra Arsenal. Los ingleses llegan con seis y siete puntos, respectivamente, y necesitan ganar para acercarse a los primeros lugares.

El conjunto de Pep Guardiola busca recuperarse en Alemania, mientras que los Gunners quieren sumar ante el equipo checo para mantener su calidad como uno de los favoritos para llegar a la final.

El Borussia Dortmund y el Real Betis también juegan a las 14:00 horas. Los españoles llegan con nueve puntos y visitan un estadio donde el conjunto alemán perdió solamente dos de sus últimos 24 partidos de Champions.

Isco Alarcón, exjugador del Real Madrid, parte como uno de los referentes ofensivos del Betis, que también cuenta con la actuación del defensor Marc Bartra ante su antiguo equipo. Dortmund, segundo en la Bundesliga, suma dos victorias y una derrota en esta temporada en Europa.

Esta es la cartelera completa de la Champions League para este miércoles 4 de noviembre, con horarios del centro de México y opciones de transmisión:

Clasificados al momento: Así luce la tabla de la Champions League

Tras la jornada del martes y a falta de que se juegue este miércoles, así es como van los clasificados de la Liga de Campeones de la UEFA al momento:

Clasificados a octavos de final (1-8):

(1) PSG — 12 puntos

(2) Barcelona — 9 puntos

(3) Aston Villa — 9 puntos

(4) Liverpool — 9 puntos

(5) Real Madrid — 9 puntos

(6) Sporting Lisboa — 9 puntos

(7) Real Betis — 9 puntos

(8) Bayern — 8 puntos

Clasificados a playoffs (9-24):

(9) Arsenal — 7 puntos

(10) Stuttgart — 7 puntos

(11) Como — 6 puntos

(12) Manchester City — 6 puntos

(13) Club Brujas — 6 puntos

(14) Inter — 6 puntos

(15) LASK — 6 puntos

(16) Dortmund — 6 puntos

(17) Manchester United — 6 puntos

(18) Galatasaray — 6 puntos

(19) Roma — 4 puntos

(20) Shakhtar — 4 puntos

(21) PSV — 4 puntos

(22) Atlético Madrid — 4 puntos

(23) Bodø/Glimt — 4 puntos

(24) Napoli — 3 puntos

Eliminados (25-36):