FC Barcelona vs. Aston Villa HOY: Horarios y dónde ver la Jornada 4 de Champions League

El FC Barcelona vuelve a la Champions League con una prueba exigente frente al Aston Villa de Unai Emery. El conjunto de Hansi Flick busca recuperar terreno en la competencia europea, pero tiene que resolver un problema que condiciona sus planes: las numerosas bajas en defensa. El equipo inglés llega con paso perfecto en el torneo en una prueba contra un contendiente al título.

La cuarta jornada de la Liga de Campeones también ofrece encuentros atractivos. Bayern Múnich visita al Atlético de Madrid, el Manchester United recibe a la Roma y el Inter de Milán se enfrenta al Feyenoord. Además, el PSG se mide al Villarreal, en una cartelera que reúne a varios protagonistas del futbol europeo.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Aston Villa y dónde ver HOY la Champions League?

El partido entre FC Barcelona y Aston Villa se disputa este martes 3 de noviembre de 2026, en el Spotify Camp Nou, como parte de la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League.

El silbatazo inicial está programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión del juego estará disponible a través de HBO Max y TNT.

Partido : Barcelona vs. Aston Villa

: Barcelona vs. Aston Villa Instancia : Jornada 4 de fase de liga, Champions League 2026/27

: Jornada 4 de fase de liga, Champions League 2026/27 Fecha : Martes 3 de noviembre de 2026

: Martes 3 de noviembre de 2026 Hora : 14:00 horas, tiempo del centro de México

: 14:00 horas, tiempo del centro de México Sede : Spotify Camp Nou en Barcelona, España

: Spotify Camp Nou en Barcelona, España Transmisión: HBO Max y TNT

¿Cómo llegan Barcelona y Aston Villa al partido de Champions League?

El Barcelona llega después de golear 6-1 al Deportivo Alavés en LaLiga, resultado que representó una reacción tras las derrotas frente al París Saint-Germain (4-2), en Champions, y el Real Madrid (2-1), en el campeonato español.

Sin embargo, Hansi Flick tendrá que lidiar con seis ausencias. Andreas Christensen, Eric Garcia, Xavi Espart y Jules Kounde están lesionados en defensa, mientras que Dani Olmo y Roony Bardghji tampoco estarán disponibles. En la previa, el entrenador alemán reconoció que administrar tantas bajas no es sencillo, aunque aseguró que ve a sus jugadores convencidos.

“Tenemos cuatro defensas fuera, jugadores de calidad, y no es fácil de gestionar”, explicó Flick. También destacó la disposición de Frenkie de Jong y Brian Fariñas para ocupar posiciones defensivas cuando el equipo lo necesita.

Aston Villa llega con tres victorias consecutivas en la Champions League y 12 goles anotados. El delantero senegalés Nicolas Jackson ha contribuido con tres tantos en el torneo.

Unai Emery reconoció la dificultad del compromiso y colocó al Barcelona entre los cinco principales candidatos al título europeo. “El Barcelona es favorito para ganar esta competición. Es uno de los cinco equipos con más opciones de ganar la competición”, afirmó en conferencia.

El entrenador español también tiene un historial complicado frente al conjunto catalán: suma tres victorias, seis empates y 21 derrotas en 30 enfrentamientos. Uno de esos tropiezos fue la remontada del Barcelona ante el PSG en 2017, cuando el equipo azulgrana ganó 6-1 después de perder 4-0 en la ida.

¿Qué otros partidos de Champions League se juegan el martes 3 de noviembre?

La actividad del martes comienza desde las 11:45 horas con dos partidos: Shakhtar Donetsk contra Sporting CP y Galatasaray frente al Stuttgart. A partir de las 14:00 horas se disputan los siete encuentros restantes de la cartelera.