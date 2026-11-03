Elecciones intermedias en EU 2026 EN VIVO: ¿Trump perderá el Congreso y estados clave?

Trump busca mantener el control republicano en la Cámara de Representantes y el Congreso.

¡Prueba clave para Donald Trump! Las elecciones intermedias en EU de este martes 3 de noviembre definirán si mantiene la mayoría republicana en el Congreso o si los demócratas ganan el Senado y la Cámara de Representantes.

El mandatario estadounidense sabe que la segunda mitad de su mandato está en juego, y aprovechó un mensaje el lunes 2 de noviembre para asegurar que los demócratas que aspiran a cargos legislativos y gubernaturas son “la lista de candidatos más extremista y peligrosa de la historia estadounidense”.

Donald Trump ha ofrecido 5 mil dólares a los estadounidenses si los republicanos ganan la mayoría en las dos cámaras, además, ha llevado su campaña a extremos como calificar a los demócratas como “comunistas” y como “yihadista” al progresita Abdul El-Sayed.

Mientras, los estadounidenses mantienen su preocupación por la inflación y el descontento por el conflicto con Irán.

El presidente Donald Trump durante un evento frente al estanque reflectante del Monumento a Lincoln. (AP)

¿Qué pasará este martes? Sigue las actualizaciones en vivo en El Financiero:

Elecciones en EU: ¿Qué se vota este martes 3 de noviembre?

Durante las elecciones intermedias en EU se votarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado.

Esta elección es clave, debido a que definirá si Donald Trump mantiene el control del Congreso para impulsar su agenda o si deberá negociar con los demócratas.

Aunque son cargos legislativos igual de importantes, los representantes duran dos años en sus cargos, mientras que los senadores duran seis.

Otro punto clave son las elecciones estatales, ya que se votan las gubernaturas de 36 de los 50 estados, que serán:

Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawai, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Vermont, Wisconsin y Wyoming.

De los 36 estados que se votan, 18 tienen gobiernos demócratas y los otros 18 gobiernos republicanos actualmente.

Los estadounidenses podrían quitarle a Donald Trump el control del Congreso. (EFE)

Los puntos clave de las elecciones en EU: ¿Qué está en juego?

Estefanía Cruz Lera, que forma parte del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que los resultados de las elecciones para el Congreso se interpretan como una evaluación del presidente y el partido que gobierna.

Aunque influyen distintas circunstancias en cada estado, las elecciones en este caso son clave debido a que los estadounidenses elegirán si dar vía libre a Donald Trump para que continúe con su agenda o si habrá más vigilancia.

Además, del Congreso dependerán medidas en materia migratoria, de guerra, y en aspectos económicos que impactan no solo a nivel local en Estados Unidos, sino internacionalmente.

Estos son puntos clave sobre las elecciones en EU y el actual contexto:

La presión de Donald Trump

Donald Trump ha tenido que salir a hacer campaña por los republicanos, e incluso pidió a la gente que se pusiera la mano en el corazón y aseguraran que votarían, ya que de no hacerlo, “irían al infierno”.

Trump ha presionado con una campaña orientada a desacreditar a los rivales, prometer la eliminación de impuestos y una vía de salida al conflicto con Irán, pero aún no hay respuestas claras al respecto.

Mientras, su popularidad ha caído hasta el 38 por ciento de acuerdo con la encuestadora Marist.

El regreso demócrata al control del Congreso

Defensores de la migración y en contra de medidas de Trump, los demócratas se perfilan para obtener la mayoría del Congreso, esto debido a la desaprobación del mandatario.

De acuerdo con la encuestadora Kalshi, hay un 92 por ciento de probabilidad de que los demócratas ganen la mayoría de la Cámara de Representantes y un 70 por ciento de que ganen el Senado.

¿Giro histórico de Texas al progresismo?

De acuerdo con The New York Times, es posible que Trump pierda Texas, un bastión republicano abiertamente conservador, que podría tener representantes demócratas por primera vez desde 1988.

Las encuestas indican que James Talarico aventaja con el 50 por ciento de las preferencias al republicano Ken Paxton, que tiene un 49 por ciento de apoyo, para senador de Texas.

James Talarico se perfila como el demócrata que ganará las elecciones para el Senado en Texas. (EFE)

Para la Cámara de Representantes los republicanos ganan 47 a 46 por ciento, pero aún hay un 6 por ciento de indecisos que podrían mover la ventaja.

Respecto al gobernador, Gina Honojosa, del partido demócrata, aventaja por un punto a Greg Abbot, 48 a 47 por ciento.

Gina Hinojosa aventajó a Greg Abbot en las encuestas. (EFE)

En Kansas ocurre una situación similar, ya que podría tener control demócrata por primera vez desde 1932.

Michigan, reflejo de las tensiones políticas globales

Michigan es otro de los puntos clave, ya que además de ser un estado bisagra, debido a sus constantes alternancias.

Abdul El-Sayed es el demócrata que busca ser senador por la entidad. Ha sido llamado ‘yihadista’ por Donald Trump y puede ser un enemigo ‘incómodo’ en el Congreso.

Sin embargo, el impulso de El-Sayed se habría comprometido por el rompimiento de Haley Stevens, que dejó el partido demócrata y apoyó al republicano Mike Rogers, un conservador exagente del FBI.

Abdul El-Sayed se perfila para ser senador demócrata por Michigan. (EFE)

Detrás de esta contienda también está el conflicto en Medio Oriente, ya que Abdul El-Sayed es considerado por Trump como un enemigo y lo ha asociado con los combatientes de Yemen, mientras que Haley Stevens, que respaldó a su rival, es entusiasta del Estado de Israel.

California y las papeletas electorales

California, que se ha resistido a las políticas antimigratorias de Donald Trump, está en un conflicto debido a las intenciones del Gobierno de EU de anular miles de votos anticipados.

La administración Trump, abiertamente en contra de estas dinámicas de votación, acusó que estas personas no son estadounidenses, lo que provocó que el gobierno local de Gavin Newsom denunciara que Trump intentó sembrar dudas y manchar el proceso electoral.

La Suprema Corte rechazó el intento de anulación de votos este lunes 2 de noviembre.

EU vota 36 gubernaturas y el control del Congreso. (EFE)

¿Qué quieren los estadounidenses de cara a las elecciones en EU?

Algunas de las principales preocupaciones de los estadounidenses, de acuerdo con la UNAM, son la economía y el alto costo de vida.

Los altos precios de la gasolina, medicamentos y el alza de la inflación son las principales preocupaciones de cara a las elecciones en EU, sumado a la guerra con Irán y las políticas migratorias, acompañadas de deportaciones masivas.

Con información de Bloomberg, AP, EFE y The New York Times.