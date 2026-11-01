Canadá y EU ‘hacen las paces’: Gobiernos de Mark Carney y Donald Trump trabajarán en acuerdo comercial

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que habló con el presidente Donald Trump y que ambas partes trabajarían en un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá “mutuamente beneficioso” en las próximas semanas.

La actualización de Carney en una publicación en redes sociales se produjo dos días antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos , donde la mayoría de las encuestas sugieren que los demócratas probablemente obtendrán el control de la Cámara de Representantes y el Senado —que alguna vez se consideró un bastión republicano— se ve prácticamente en manos del partido contrario. La semana pasada, Carney recibió a miembros de la Unión Europea en Montreal como parte de sus esfuerzos por estrechar los lazos con socios comerciales que no son Estados Unidos.

Carney no dio más detalles sobre su conversación con Trump, y se limitó a mencionar que se basó en “conversaciones constructivas recientes” sobre los puntos principales de un acuerdo que crearía empleos, mejoraría la asequibilidad para las familias y “respetaría plenamente los idiomas, la cultura y la soberanía de Canadá ”.

“Nuestros equipos trabajarán en las próximas semanas para lograr ese resultado”, dijo.

Administración Trump celebra diálogo para acuerdo con Canadá

La administración Trump acoge con satisfacción la continuación del diálogo con Canadá mientras trabaja para completar un acuerdo que tenga efectos significativos, dijo un portavoz de la Casa Blanca.

Tras la reunión de la UE, Carney insinuó en una entrevista con Politico que el resultado de las elecciones de mitad de mandato no tendría mucha repercusión en la postura política de Trump.

Las negociaciones comerciale s fracasaron en agosto cuando el enviado de Carney se retiró del acuerdo, en parte debido a una disputa sobre si extender la propuesta de alivio arancelario estadounidense a los vehículos medianos y pesados, que Canadá solicitaba.

Canadá también acusó a Estados Unidos de intentar restringir el uso del francés, uno de los dos idiomas oficiales de Canadá. Estados Unidos ha negado estas acusaciones.