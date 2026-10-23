Trump perdona aranceles a Canadá… para ayudar a reelección de senadora republicana en Maine

La senadora Collins se encuentra en una reñida contienda por la reelección.

La administración Trump está ampliando las exenciones arancelarias a más productos canadienses, una medida que podría ayudar a impulsar la campaña de reelección de la senadora republicana Susan Collins en Maine.

Collins anunció el viernes en un comunicado que las exenciones se aplicarían a ciertos productos de papel, plástico, maquinaria y algas marinas, y afirmó que ayudarían a la economía rural y costera del estado, incluidas las industrias de arándanos, patatas, manzanas y algas marinas.

“Muchos de nuestros agricultores y productores dependen de equipos especializados, materiales de embalaje y otros productos de Canadá que no están disponibles a través de proveedores estadounidenses o que no pueden sustituirse sin incurrir en gastos significativos”, afirmó.

El presidente Donald Trump modificará los aranceles para añadir otros nuevos que sustituyan las exclusiones, de modo que el impacto arancelario general no sufra cambios, según declaró un funcionario estadounidense.

Según una proclama publicada el viernes, los aranceles sobre algunas importaciones canadienses —incluidas ciertas láminas de madera contrachapada, productos de papel, maquinaria y equipos de refrigeración, así como cajas y embalajes— se sustituirán por aranceles sobre diversas categorías de alfombras, canoas y ataúdes, entre otros artículos. Los cambios entrarán en vigor el 30 de octubre.

Collins, que se encuentra en una reñida contienda por la reelección, ha destacado su capacidad para conseguir reducciones arancelarias que benefician a los consumidores y las empresas de Maine. Su oficina informó que ella había presionado para obtener exenciones adicionales durante conversaciones con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el Secretario de Comercio, Howard Lutnick.

El candidato demócrata al Senado, Troy Jackson, respondió el viernes que Collins “quiere que se le atribuya el mérito de haber traído un vaso de agua para apagar el fuego”, argumentando que ella solo actuó porque corre el riesgo de perder su escaño.

“Nos merecemos una senadora que se enfrente a Trump, no una que apruebe sin más su agenda y suplique que se resuelva el caos que ella misma ayudó a crear”, publicó Jackson en X.

El mes pasado, Trump eximió a la sal de carretera y otros productos, tras una solicitud de Collins, al tiempo que anunció una serie de medidas de represalia tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá. Canadá también modificó sus propios aranceles de represalia para excluir los productos del mar.

“El presidente está tomando medidas en respuesta a la continua discriminación y las represalias adicionales de Canadá contra el comercio estadounidense, con el objetivo de proteger a los agricultores, fabricantes y trabajadores estadounidenses”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Matthew Middleton, en un comunicado.

Estos cambios se producen en un momento en que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá están estancadas. No se han producido nuevas conversaciones sustanciales desde que las negociaciones sobre un acuerdo arancelario fracasaron en agosto.

Collins es una de las senadoras republicanas en ejercicio con mayores probabilidades de perder su escaño en noviembre, aunque los demócratas han fracasado en intentos anteriores por destituirla. Esta situación se produce en un momento en que las encuestas nacionales y estatales muestran que los votantes califican negativamente a los republicanos por su gestión del costo de vida y la guerra de Trump en Irán.

Collins ha desafiado con frecuencia las encuestas y los entornos políticos adversos para mantener su escaño, pero está luchando contra el aumento de los precios, incluidos los de la vivienda y el combustible, que han hecho que la vida sea menos asequible para muchos en Maine.

Jackson ha criticado duramente a Collins por los aranceles, argumentando que ella podría aprovechar mejor su posición como presidenta del poderoso comité de asignaciones presupuestarias para obligar a Trump a retirarlos.

Collins ha intentado distanciarse del presidente, afirmando en un debate reciente que “no es precisamente su senadora favorita”.

La senadora republicana se atribuyó el mérito de haber frenado su agenda arancelaria, incluso al conseguir la exención para la sal de carretera. Esto provocó que su oponente, Jackson, replicara en el debate que los votantes de Maine “no pueden comer sal de carretera”.

Además de elevar los precios al consumidor y perjudicar a industrias de Maine como la agricultura, la disputa comercial ha dañado destinos turísticos como Bar Harbor y Ogunquit, ya que los canadienses enfadados con el presidente se abstienen de llevar sus vacaciones habituales a este estado fronterizo.