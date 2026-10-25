No solo es con México: Negociación entre EU y Canadá ‘cobra impulso’ y ‘están cerca’ de nuevo acuerdo

EU decidió no renovar el T-MEC con México y Canadá en julio pasado, por lo que procedió a revisiones anuales con cada uno de sus socios.

Kevin Hassett, uno de los principales asesores económicos de la Casa Blanca, afirmó que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá se han “reactivado” y están “cobrando impulso”.

La declaración se da dos días después de que el Gobierno de Donald Trump modificó los aranceles a productos canadienses para beneficiar a algunas empresas de Maine, tras las gestiones de la senadora republicana Susan Collins.

“Creo que estamos muy cerca de alcanzar finalmente un acuerdo sobre eso”, declaró Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, durante el programa The Sunday Briefing, de Fox News.

Añadió que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, “ha estado hablando con sus homólogos canadienses durante toda la semana”.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó el miércoles 21 de octubre que había conversado con el presidente Trump y abordado las negociaciones comerciales. Carney aseguró que está “dispuesto a sentarse a negociar cuando Estados Unidos también lo esté”, pero insistió en que debe tratarse de “un acuerdo que beneficie a los canadienses”.

Las conversaciones entre Lutnick y Dominic LeBlanc, ministro canadiense responsable de las negociaciones con Estados Unidos, se han intensificado en las últimas semanas y continúan en curso, señaló un funcionario estadounidense este domingo 25 de octubre.

Sin embargo, el funcionario indicó que las perspectivas siguen siendo inciertas, debido a que Estados Unidos considera que Canadá todavía no ofrece suficientes concesiones. El presidente únicamente aprobará un acuerdo que sea favorable para Estados Unidos, agregó el funcionario, quien solicitó el anonimato para hablar sobre negociaciones delicadas.

La Casa Blanca anunció que eximirá a algunos productos canadienses del pago de aranceles e impondrá gravámenes a otros, en un esfuerzo por impulsar la campaña de Collins para conservar su escaño en el Senado estadounidense por Maine.

“El presidente Trump ha puesto a los ciudadanos de Maine en primer lugar”, declaró Hassett.

Estados Unidos eliminará los aranceles del 50 por ciento sobre la madera contrachapada; el papel blanqueado; los envases de cartón, y la maquinaria agrícola especializada procedentes de Canadá.

La decisión se produjo después de que las negociaciones para alcanzar un acuerdo arancelario entre Estados Unidos y Canadá fracasaran en agosto y ambos países anunciaran una serie de medidas de represalia.

LeBlanc afirmó el viernes 23 de octubre que las nuevas medidas arancelarias estaban siendo examinadas.

“Mientras evaluamos estas últimas medidas, Canadá sigue dispuesto a trabajar de manera constructiva y de buena fe para lograr una relación comercial más beneficiosa para ambas partes y que respete los intereses de Canadá”, declaró.

Durante su participación en Fox News el domingo, Hassett aseguró que apoyar a las industrias pesqueras de Maine y Alaska ha estado “por encima de casi todo lo demás que hemos hecho en el Consejo Económico Nacional”, una explicación inusualmente franca sobre las prioridades de la Casa Blanca de cara a las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos creó en abril su primera Oficina de Productos del Mar, mientras que el gobierno presentó el viernes 23 de octubre un plan más amplio denominado Productos del Mar de Estados Unidos Primero.

Collins, republicana que enfrenta una reñida contienda por la reelección, ha destacado su capacidad para conseguir reducciones arancelarias que benefician a los consumidores y las empresas de Maine.

El candidato demócrata, Troy Jackson, afirmó el viernes 23 de octubre en una publicación en redes sociales que Collins “quiere que se le reconozca por llevar un vaso de agua para apagar el incendio”, al sostener que la senadora únicamente actuó porque corre el riesgo de perder su escaño.