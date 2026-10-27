¿Continuarán los bloqueos de carreteras? Esto sigue tras el paro nacional de transportistas este martes

Transportistas de carga están en contra de la reducción de ciertos beneficios fiscales de la Ley de Ingresos.

Tras el paro nacional de transportistas del lunes 26 de octubre, integrantes del gremio y la Secretaría de Gobernación (Segob) se reunirán para participar en mesas de trabajo y atender las exigencias de los operadores.

La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), además de otras organizaciones, fueron llamadas por Segob a privilegiar el diálogo sobre los bloqueos carreteros.

Por ello, comenzarán un diálogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público este martes 27 de octubre, ya que los transportistas están en contra de la Ley de Ingresos, que reduciría el beneficio fiscal de 300 a 250 millones en gasto de casetas para las empresas.

Posteriormente se instalarán mesas con autoridades de Seguridad para tratar temas de violencia contra operadores y la infraestructura carretera.

Dichas mesas de diálogo permanecen abiertas para organizaciones de transportistas que hicieron bloqueos y que aún no se han incorporado al diálogo, “a fin de alcanzar soluciones y evitar mayores afectaciones a la población”.

Las autoridades insistieron que no hay necesidad de recurrir a los bloqueos carreteros; sin embargo, los transportistas aseguraron que su movilización es en beneficio de todos los mexicanos, ya que el transporte de mercancías y el comercio son afectados por la violencia en carreteras.

¿Seguirán los bloqueos de transportistas este martes 27 de octubre?

La mayoría de bloqueos de transportistas fueron levantados la noche de este lunes 26 de octubre; sin embargo, hay algunos que se sostuvieron hasta la madrugada y otros que se reanudarán en la mañana.

El centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el Estado de México informó que se mantuvieron cierres en la carretera México-Toluca, a la altura de Plazas Outlet Lerma y la caseta a La Marquesa.

Transportistas amagaron con bloqueos para el martes en la caseta de Tepotzotlán en la México-Querétaro, la México-Pachuca, la México-Puebla y Chamapa-Lechería en el Estado de México.

Además, hay posibilidad de bloqueos en la Mendoza-Córdoba y Teapa-Cosoleacaque en Veracruz, así como la carretera Puebla-Tlaxcala.

Dichos bloqueos no están confirmados, y no se prevén movilizaciones en todo el país.