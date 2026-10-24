Transportistas anuncian más protestas: Esto sabemos sobre los bloqueos carreteros del próximo lunes

Una de las demandas de los transportistas es que continúe el estímulo fiscal del 50 por ciento en peajes ante la Ley de Ingresos 2027. (Cuartoscuro).

La Cámara Nacional del Auto transporte de Carga (Canacar) informó que habrá un nuevo bloqueo de transportistas el lunes 26 de octubre y detallaron que las prinicipales vías afectadas on las que atraviesan el Estado de México.

Algunos de los municipios afectados serán:

Cuautitlán Izcalli.

Tultitlán.

Tepotzotlán.

Tlalnepantla.

Corredor Toluca-Lerma.

Los bloqueos en las carreteras iniciarán a las 8:00 horas. “Se espera que los participantes posicionen vehículos de carga a lo largo de las principales carreteras y corredores logísticos, lo que podría restringir el tráfico”, informó International SOS, empresa líder a nivel mundial en servicios de salud y seguridad laboral.

Se prevé que los bloqueos ocurran en carreteras federales, vías de acceso a centros urbanos y corredores logísticos en más de 20 estados.

Aunque no hay una lista oficial de los estados, estoas son las entidades que podrían verse afectadas el 26 de octubre, según movilizaciones anteriores:

Guanajuato.

Hidalgo.

Jalisco.

Ciudad de México.

Michoacan.

Morelos.

Queretaro.

Sinaloa.

Estado de México.

Tamaulipas.

Zacatecas.

Otras organizaciones que se suman a las movilizaciones del lunes son la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A.C. (AMOTAC); la Federación Mexicoamericana de Transportistas, A.C. (Fematrac), y la Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (INDECO).

¿Qué piden los transportistas en sus manifestaciones?

Desde hace casi un año, los transportistas de nuestro país iniciaron una serie de manifestaciones para pedir al gobierno seguridad en las vías carreteras, luego de que varios de sus compañeros han sido objetvo de asaltos, extorsiones e incluso asesinatos.

Al no llegar a un acuerdo con el gobierno, se siguen manifestando en diferentes puntos del país. Algunas de sus demandas son que continúe el estímulo fiscal del 50 por ciento en peajes ante la Ley de Ingresos 2027.

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