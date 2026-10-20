SICT niega que el AICM esté saturado: ‘Por eso se ampliaron los slots’

Durante el último año, el AICM recuperó sus vuelos gracias a una ampliación del límite máximo permitido por la autoridad.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya no está saturado, aseguró el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva.

“Ahorita no está saturado (el AICM) y por eso se ampliaron los slots y hay horarios que no están saturados en la madrugada, entonces eso fue lo que se abrió”, reafirmó el funcionario a pregunta de El Financiero tras su participación en el evento conmemorativo por los 70 años de la autoridad aeronáutica.

Pese a los señalamientos del secretario, el AICM mantiene la declaratoria de saturación de acuerdo con los estándares internacionales, los cuales obligan a los aeropuertos que estén bajo ese estatus a operar con slots, es decir, con horarios de aterrizaje y despegue previamente autorizados.

La declaratoria de saturación está presente en múltiples decretos presidenciales, incluso en el último dictado para suspender la totalidad de las operaciones de carga en el principal aeropuerto del país, que fue publicado el 2 de enero de 2023

AICM recupera vuelos; todavía se considera como aeropuerto saturado

En el último año, el AICM ha comenzado a recuperar vuelos gracias a una ampliación del límite máximo permitido por la autoridad aeronáutica.

En 2019, el máximo de vuelos permitidos por hora era de 61, pero los decretos presidenciales de Andrés Manuel López Obrador hicieron que el AICM bajara hasta 43 vuelos por hora, además de una prohibición total —en todos los horarios— de los vuelos de carga dedicada.

A medida que se realizan obras en las terminales y calles de rodaje, el AICM ha recuperado vuelos; el límite actual de operaciones máximas permitidas es de 46.

En contraparte, el director general del AICM reafirmó que este puerto aéreo cuenta con la declaratoria de saturación en la mayor parte de los horarios programados y, solo algunas franjas, entre la medianoche y las 5 de la mañana, tienen una menor ocupación.

“El aeropuerto está saturado. Se maneja bajo la figura de slots; es considerado como aeropuerto saturado”, apuntó en entrevista con medios el almirante Juan José Padilla Olmos.

Pese a la declaratoria formal de saturación, el director del AICM aseguró que las modificaciones a las terminales, así como las mejoras en las pistas, calles de rodaje y otras instalaciones, dan amplitud a las operaciones, por lo que no está saturado en los hechos, por lo que hay posibilidad de incrementar vuelos. Por ahora, el objetivo es aumentar hasta 49 operaciones por hora al final del sexenio.