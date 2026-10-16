Trump quita veto al AICM y AIFA: Podrán abrir nuevas rutas aéreas a Estados Unidos

Como parte de los acuerdos con EU, el Gobierno de México permitirá que se retomen vuelos de carga desde el AICM.

El Gobierno de Donald Trump eliminó las restricciones contra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), informó el Departamento del Transporte este viernes 16 de octubre.

Con ello, las aerolíneas mexicanas podrán abrir nuevas rutas desde esas terminales aéreas hacia Estados Unidos.

El Departamento del Transporte dijo que el Gobierno de México corrigió la mayoría de las demandas de Estados Unidos, entre ellas, la devolución de slots-horarios de operación en el AICM a empresas de Estados Unidos.

“Desde mayo, el Departamento ha supervisado de cerca los esfuerzos de la SICT por cumplir con sus compromisos establecidos en el Memorando de Consultas (MOC, por sus siglas en inglés)”, indica el documento en poder de El Financiero.

El Departamento del Transporte agregó que la revocación de las restricciones está relacionada con la ‘promesa’ de México de devolver los slots restantes “una vez que las aerolíneas estadounidenses estén preparadas para reanudar las operaciones de los vuelos que se vieron obligadas a suspender”.

“La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha afirmado que las aerolíneas estadounidenses pueden optar a la asignación de franjas horarias (slots) para operaciones de carga en el aeropuerto MEX (AICM)“, puntualiza el documento.

La reducción de operaciones en el AICM, así como la suspensión de operaciones cargueras, fueron decisiones dictadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque el argumento oficial fue que el AICM necesita reducir su nivel de saturación, los decretos presidenciales favorecieron la puesta en marcha del AIFA, así como su rápido ascenso como una de las terminales de carga aérea más importantes del país.

“Esta determinación es resultado de un proceso de diálogo y cooperación técnica entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos, fortalecido a partir del Memorándum de Consultas suscrito en mayo de 2026. Desde entonces, México ha avanzado en los compromisos acordados”, manifestó la SICT en un comunicado.