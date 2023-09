Con nuevo recorte en el AICM, Gobierno eliminará 135 mil vuelos por año

Las reducciones de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) significarán, a partir del invierno, una disminución acumulada del 29.5 por ciento en el número de aterrizajes y despegues con respecto al máximo de vuelos recibidos en el principal puerto aéreo del país.

La medida representará la pérdida de 135 mil 696 vuelos anuales, esto tomando como punto máximo la cifra de operaciones comerciales y de aviación general, reportadas por el aeropuerto al cierre de 2019, cuando las terminales del AICM acumularon 459 mil 987 vuelos.

El gobierno oficializó la reducción de 52 a 43 operaciones máximas permitidas en el AICM, con la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación la madrugada del jueves.

La nueva baja, que acumula un recorte del 30 por ciento de las operaciones en el último año, se justificó debido a la saturación que permanece en el principal aeropuerto del país, a pesar de una reducción inicial del 15 por ciento de los vuelos autorizados en el puerto aéreo de la capital.

Aeroméxico indicó que las medidas anunciadas afectarán a pasajeros, industria y a trabajadores, por lo que llamó al gobierno a explicar cómo se realizará la disminución y la medida en que cada una de las empresas serán afectadas.

“En primera instancia la medida afectará a todos los pasajeros que utilizan ese aeropuerto, a los trabajadores de la industria y a la atracción de nuevas inversiones que dependen de tener certeza jurídica y una conectividad aérea adecuada”, agregó Aeroméxico.

En tanto, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) aseguró que esta medida disminuye la oferta de vuelos hacia y desde el centro del país y al ser una medida forzada, puede provocar que los precios de los boletos se incrementen, pues habrá una sobredemanda por la reducción de asientos disponibles.

La resolución por la que se modifican algunas disposiciones en la declaratoria de saturación del AICM está cimentada, según el gobierno, en un estudio realizado por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), organismos que examinó el número de operaciones por hora que se llevan a cabo en el aeropuerto.

De dicho análisis, se determinó que en la terminal 1 se han presentado saturaciones en más de 350 ocasiones, mientras que en la terminal 2, puede llegar hasta las 250.

“El resultado de dicho estudio arrojó una capacidad máxima de 43 operaciones por hora, con lo cual se garantiza una separación adecuada entre aeronaves, tanto en el espacio aéreo, como en el campo aéreo, además de permitir se proporcione un mejor servicio a los usuarios”, indica el decreto.

La medida entrará en vigor para la siguiente temporada de invierno, la cual inicia a finales de octubre y, aunque se indica que tiene el carácter de temporal, se especifica que esta medida se mantendrá en tanto la saturación continúe en las terminales del aeropuerto.

La disminución tendría como efecto la salida de alrededor de 5 mil 267 vuelos por mes. Si la medida se aplica como el primer recorte, la empresa más afectada sería Aeroméxico, pues es la aerolínea con mayor número de vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad de México.

Cabe recordar que la primera reducción de operaciones máximas, de 61 a 52, tampoco tuvo respaldo técnico.

AMLO acusa que aerolíneas lo quisieron engañar

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que la reducción de vuelos en el AICM es necesaria y acusó que las aerolíneas pensaron que lo habían engañado con trasladar operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Imagínense la saturación, ya no es posible, y se tiene un buen aeropuerto, de los mejores aeropuertos del mundo que es el Aeropuerto Felipe Ángeles (...) Hasta hablé yo personalmente con los directivos de las aerolíneas: ‘sí, sí, sí, sí, cómo no, ya vamos a poner un vuelo, o dos’. Pensaron que ya me habían engañado y no es así, no, ellos no me pusieron, me puso el pueblo, no es como antes, que ellos daban dinero para las campañas “, aseveró.

Afirmó que las aerolíneas cuentan con tiempo suficiente para modificar sus operaciones, porque la entrada en vigor del nuevo ajuste de vuelos en el AICM inicia hasta noviembre, e incluso acusó que las aerolíneas en lugar de reducir sus operaciones en el principal puerto aéreo del país, las aumentaron.

“Empieza a entrar en vigor hasta noviembre, tienen tiempo suficiente, se habló con ellos, pero además se había hecho el compromiso y no cumplieron, ya se las había propuesto y se había llegado al acuerdo de disminuir las operaciones y en vez de bajarlas, las incrementaron”, aseveró.

El miércoles la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) dijo a El Financiero que los cambios en la capacidad y, en especial, en un aeropuerto como el de la Ciudad de México, debe estar basado en un análisis técnico.

“Cualquier cambio en la capacidad (...) debe ser tomado con el mayor rigor técnico y operacional, basado en estudios y análisis a través de procesos colaborativos y transparentes entre todos los interesados. Esto garantizará la planeación adecuada de las operaciones aéreas”, dijo a este diario la IATA en un posicionamiento emitido por Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas

La Asociación agregó que dado el impacto que tendrá el recorte para los pasajeros, espera que las autoridades puedan encontrar alternativas para trabajar en soluciones con la industria.