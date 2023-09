Reducción en el AICM: Viva Aerobus pide acuerdo para que pasajeros no sean afectados

Luego de que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) publicara un decreto en el que disminuye el número de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a 43 por hora, Viva Aerobus solicitó un acuerdo para no afectar a los pasajeros que ya cuentan con boleto.

La aerolínea solicitó al AICM y a la AFAC una coordinación con las líneas aéreas para hallar una estrategia que permita apoyar los programas de vuelo que ya están a la venta, con el fin de proteger a los pasajeros nacionales e internacionales que ya cuentan con sus vuelos pagados y su viaje planificado.

“Reiteramos nuestra amplia disposición a un diálogo constructivo y un trabajo colaborativo, recordando que, tras la solicitud del año pasado de reducción de operaciones en el AICM, Viva cumplió a cabalidad con lo acordado”, expresó la aerolínea a través de un comunicado.

La empresa remarcó que está consciente sobre la nueva medida, que será temporal, la situación de infraestructura del aeropuerto y la falta de recursos para una remodelación, por lo que propuso iniciar mesas de trabajo con especialistas del sector para consolidar un sistema metropolitano de aeropuertos de clase mundial.

La aerolínea destacó el trabajo en equipo que se ha realizado entre el Gobierno, aeropuerto y líneas aéreas, lo que recuperó los niveles de pasajeros prepandemia y confió que, por la misma razón, encontrarán la solución al recorte de vuelos.

La tarde de este jueves 31 de agosto, Carlos Velázquez Tiscareño, director del AICM, aseguró que la nueva disminución de operaciones en el puerto aéreo aplicará por igual para las aerolíneas nacionales e internacionales.

“El decreto no establece diferencias, no dice que unas sí y otras no, el decreto habla claro de reducción de operaciones, así lo dice, es decisión de la AFAC. El asunto de cómo reducir las operaciones es técnico y lo verá el área de slots, ellos lo aplicarán, pero será proporcional”, dijo Velázquez en entrevista para El Financiero.

Actualmente, Aeroméxico cuenta con mayor número de operaciones, por lo que la empresa señaló que esperará a conocer los criterios con los que se realizará la disminución de horarios de aterrizaje y despegue.