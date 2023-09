Recorte de vuelos en AICM aplicará por igual a aerolíneas extranjeras y nacionales

El director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Carlos Velázquez Tiscareño, aseguró que la nueva disminución de operaciones en el puerto aéreo aplicará por igual para las aerolíneas nacionales e internacionales.

“El decreto no establece diferencias, no dice que unas sí y otras no, el decreto habla claro de reducción de operaciones, así lo dice, es decisión de la AFAC. El asunto de cómo reducir las operaciones es técnico y lo verá el área de slots, ellos lo aplicarán, pero será proporcional”, dijo Velázquez en entrevista para El Financiero después de la publicación del nuevo límite de operaciones, que se fijó en 43 por hora.

El funcionario agregó que la disminución será equitativa y la empresa que tenga más slots autorizados será la que más tenga que entregar con los nuevos límites.

Aeroméxico es la aerolínea que más operaciones tiene actualmente en el aeropuerto capitalino. Al respecto de la reducción, la empresa señaló que esperará a conocer los criterios con los que se realizará la disminución de horarios de aterrizaje y despegue.

“Aeroméxico se encuentra a la espera de conocer la forma en que se piensa realizar este nuevo ajuste y continúa analizando los alcances y efectos del mismo”, refirió la aerolínea en un comunicado.

En tanto, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) rechazó la decisión “unilateral” del gobierno de reducir la capacidad del AICM a 43 por hora y llamó a las autoridades a buscar, en conjunto, medidas alternativas que tengan en cuenta el impacto negativo a los pasajeros y a toda la industria aérea en el país.

Cuestionado respecto a si se había incluido a las aerolíneas en negociaciones o mesas de trabajo para tomar la decisión de reducir, por segunda vez en un año, el número de operaciones por hora, el director del AICM reveló que no se realizaron porque se tomó otra estrategia dado que, en el primer intento de reducción, la medida no fue acatada.

Esto contrasta, sin embargo, porque las aerolíneas sí dejaron de operar alrededor del 15 por ciento de sus vuelos, pero colocaron aeronaves con mayor capacidad para hacer frente a dicha reducción de horarios de aterrizaje y despegue.

Volaris, por su parte, dijo que es necesario llevar a cabo estudios de alto nivel con rigor técnico para analizar el recorte de operaciones.

“Además, es esencial contar con un período de ajuste suficiente para minimizar los efectos tanto en los clientes que ya cuentan con un vuelo próximo, como en la conectividad del país”, refirió la empresa en un posicionamiento.

Viva Aerobus comprendió los argumentos del gobierno para la reducción, pero objetó el corto tiempo con el cual se anunció la medida e indicó que esto podrá tener un impacto negativo en los planes de viaje del invierno.