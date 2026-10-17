México permitirá operaciones de carga en AICM a aerolíneas de Estados Unidos: DOT

De esta manera, todas las aerolíneas de carga, nacionales e internacionales, tuvieron que migrar al AIFA. (Foto: Cuartoscuro)

Para eliminar los vetos que pesaban sobre los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y Felipe Ángeles, el gobierno de Claudia Sheinbaum aceptó devolver a las aerolíneas estadounidenses la posibilidad de operar vuelos completamente cargueros desde el AICM, refirió el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos.

El documento, en poder de El Financiero, refiere que el gobierno de México se comprometió a otorgar horarios de aterrizaje y despegue a las aerolíneas cargueras de Estados Unidos.

“Además, la SICT ha afirmado que las aerolíneas estadounidenses pueden optar a la asignación de franjas horarias (slots) para operaciones de carga en el aeropuerto MEX (AICM)”, puntualiza el documento emitido este viernes.

¿Qué medidas de AMLO se cambiaron en el AICM y AIFA?

La decisión de suspender todas las operaciones de carga aérea dedicada, es decir, aquellas completamente de carga y sin pasajeros, provino del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien emitió decretos presidenciales para prohibir este tipo de vuelos en el AICM.

El argumento del expresidente se basó en la saturación del AICM, pero nunca se realizó un análisis técnico para suspender completamente las operaciones de carga.

¿Qué cambia tras las negociaciones?

De esta manera, todas las aerolíneas de carga, nacionales e internacionales, tuvieron que migrar al AIFA, el aeropuerto en donde se moviliza la mayor cantidad de carga aérea tras el decreto presidencial.

Ahora, como parte de las negociaciones con Estados Unidos, el gobierno mexicano, ahora administrado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha cedido para abrir la puerta a que las líneas de ese país vuelvan a operar vuelos completamente de carga en el que sigue siendo el principal aeropuerto del país.

Gracias a estas concesiones, el Departamento del Transporte (DOT) eliminó el veto que pesaba sobre el AICM y AIFA desde el año pasado, los cuales no podrían albergar nuevas rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos.