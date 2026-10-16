‘Perdón’ de Trump al AICM y AIFA: ¿Qué restricción ordenada por AMLO fue eliminada?

Con el levantamiento de las restricciones, las aerolíneas mexicanas podrán volver a desarrollar propuestas para abrir nuevas rutas. (Foto: Cuartoscuro)

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) revocó este viernes las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas abrir nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) hacia territorio estadounidense.

La decisión tiene efecto inmediato y abre nuevamente la posibilidad de que las compañías aéreas mexicanas desarrollen nuevas rutas y frecuencias desde ambos aeropuertos hacia el mercado de Estados Unidos.

La resolución del gobierno de Donald Trump también revoca la Orden 213-2, mediante la cual el DOT había restringido operaciones existentes, propuestas y futuras de transportistas mexicanos.

¿Qué restricción ordenada por AMLO fue eliminada?

Con el levantamiento de las restricciones, las aerolíneas mexicanas podrán volver a desarrollar propuestas para abrir nuevas rutas y aumentar frecuencias desde el AIFA y el AICM hacia Estados Unidos.

El Departamento del Transporte de Estados Unidos indicói que el Gobierno de México corrigió la mayoría de las demandas de Estados Unidos, entre ellas, la devolución de slots-horarios de operación en el AICM a empresas de Estados Unidos.

“Desde mayo, el Departamento ha supervisado de cerca los esfuerzos de la SICT por cumplir con sus compromisos establecidos en el Memorando de Consultas (MOC, por sus siglas en inglés)”, indica el documento en poder de El Financiero.

Agrega que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha afirmado que las aerolíneas estadounidenses pueden optar a la asignación de franjas horarias (slots) para operaciones de carga en el aeropuerto MEX (AICM).

La reducción de operaciones en el AICM, así como la suspensión de operaciones cargueras, fueron decisiones dictadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su administración (2018-2024).

Aunque el argumento oficial fue que el AICM necesita reducir su nivel de saturación, los decretos presidenciales favorecieron la puesta en marcha del AIFA, así como su rápido ascenso como una de las terminales de carga aérea más importantes del país.

¿Por qué Estados Unidos revocó las restricciones aéreas a México?

El Gobierno mexicano atribuyó la decisión al diálogo y la cooperación técnica entre ambos países, proceso que se fortaleció a partir del Memorándum de Consultas suscrito en mayo de 2026.

“Esta determinación es resultado de un proceso de diálogo y cooperación técnica entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos, fortalecido a partir del Memorándum de Consultas suscrito en mayo de 2026. Desde entonces, México ha avanzado en los compromisos acordados”, manifestó la SICT en un comunicado.

Aseguró que México ha avanzado desde entonces en los compromisos acordados en materia de aviación.

La administración mexicana señaló que continuará trabajando con las autoridades estadounidenses para fortalecer la conectividad aérea y generar oportunidades para pasajeros, trabajadores y aerolíneas, además de impulsar un sistema de transporte aéreo seguro, competitivo, moderno y confiable.

Con información de Aldo Munguia