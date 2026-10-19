Cargueras ‘aterrizan’ de nuevo en el AICM; será necesario eliminar decreto de AMLO

Todas las cargueras podrán regresar al AICM en horarios no saturados, como se hacía anteriormente. (Foto: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

No solo las aerolíneas cargueras de Estados Unidos podrán volver al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sino que cualquier empresa de carga dedicada lo podrá hacer, refirió el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva.

¿Qué aerolíneas de carga podrán volver al AICM?

El secretario refirió que la facultad de operar vuelos de carga en el principal aeropuerto del país será para todas las líneas aéreas, pero, en caso de que deseen volver, tendrán que hacerlo en horarios no saturados, como se hacía anteriormente.

¿Por qué se prohibieron los vuelos de carga en el AICM?

En 2023, el expresidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para prohibir todas las operaciones de carga dedicada, es decir, aquellas realizadas en aeronaves sin pasajeros.

El mandato presidencial ordenó el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez para las operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionan el servicio al público de transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga”.

El decreto establecía de manera contextual la saturación en el principal aeropuerto, pero prohibió totalmente las operaciones de carga en cualquier horario.

Esteva Medina aseguró que no será necesario derogar ningún decreto; sin embargo, las operaciones cargueras no podrían volver al AICM a menos de que la orden presidencial sea eliminada o modificada.

“(La posibilidad es) de todas las aerolíneas, sin embargo, están muy contentas y ninguna ha querido regresar (por ahora)”, agregó Esteva tras su participación en el Foro anual de la ALTA.

Como informó El Financiero, uno de los compromisos del gobierno mexicano para que Estados Unidos eliminara el veto que impedía a las empresas nacionales abrir nuevos vuelos hacia la Unión Americana, fue la reapertura del AICM como una terminal para operaciones completamente de carga.

Dado ese compromiso, las aerolíneas de carga podrán evaluar si regresar a ese aeropuerto o continuar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual concentró la mayor parte de la migración de las operaciones cargueras, además de convertirse, tras el decreto, en la principal terminal carguera por volumen de mercancías.