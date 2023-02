Adiós, vuelos de carga del AICM: Gobierno publica decreto

El gobierno publicó la tarde de este jueves el decreto que suspende las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con lo cual, las líneas aéreas que realizan vuelos exclusivamente de carga, tendrán 108 días hábiles para abandonar el puerto aéreo capitalino

El documento, publicado en el Diario Oficial, indica que si bien este mandato entrará un día después de ser publicado, en su artículo quinto establece el periodo máximo para la salida de las empresas.

El decreto fue publicado pese a la oposición de toda la industria aérea de carga, que pedía mínimo 180 días para realizar las gestiones necesarias para adecuar la infraestructura para la migración de operaciones que, se espera, será hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El argumento principal para la salida de las aerolíneas cargueras es la saturación de las dos terminales aéreas, no obstante, los vuelos de carga sólo representan el 3 por ciento del total de operaciones que se realizan en el puerto aéreo más importante del país.

Como había adelantado este diario, el subsecretario de Transportes, Rogelio Jimenez, dijo entrevista que las aerolíneas cargueras estaban enteradas desde hace más de un año de los plazos en los que se haría la migración e, incluso, aseveró que las empresas estuvieron de acuerdo con la publicación de un decreto que estableciera las bases para llevar a cabo la salida del aeropuerto de la capital del país.

“El sector está avisado desde hace más de un año, desde que estaba en construcción, incluso, había ido el general Gustavo Vallejo y luego Isidoro Pastor a planteárselo. En mayo (del año pasado) cuando sacamos la posibilidad del decreto, que todo el mundo se echó para atrás, en ese momento inclusive se sacó porque ellos sugirieron (las aerolíneas) sacarlo para que todos jalaran, tampoco es que esto es algo improvisado, desde aquella vez dijeron que sí”, revela Jiménez Pons.

Aunque las líneas aéreas cargueras han asegurado que se llevaron a cabo múltiples reuniones con la autoridad para explorar la posibilidad de migrar operaciones desde el AICM a otros aeropuertos, lo que ha generado reticencia es el periodo de 180 días que ha dado el gobierno para completar la migración.

No obstante, Jiménez Pons aseguró que desde “octubre del año pasado, ya se habían dado los avisos de la migración. “Hubo una reunión en noviembre en las oficinas de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) en el aeropuerto en donde se sabía de la migración de vuelos de carga; no sé por qué no cerró en 120 días el periodo, pero, estamos hablando de julio para que puedan completar la salida”, remarcó el funcionario.