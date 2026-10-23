Gobernación reitera apertura al diálogo con organizaciones transportistas

Organizaciones de transportistas anunciaron una manifestación para el 26 de octubre.

La Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, reiteró su disposición para el diálogo con las organizaciones de transportistas, luego de que anunciaran sus planes para llevar a cabo un bloqueo carretero como protesta ante la inseguridad y las extorsiones.

“Reconocemos sus preocupaciones y reiteramos que existen canales institucionales para atender sus planteamientos y construir acuerdos mediante mesas de trabajo con las autoridades competentes”, indicó la Segob en un comunicado.

Asimismo, desde la dependencia se hizo un llamado a privilegiar el diálogo y “vitar afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías”.

¿Cuándo será la protesta de transportistas?

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) confirmó que planea un bloqueo en distintas carreteras del país para el próximo lunes 26 de octubre.

Aunque se llevarán a cabo bloqueos en diversas zonas, las vías afectadas serán principalmente las que atraviesan el Estado de México, indicó el dirigente de Canacar, Augusto Ramos.

Además de la Canacar, otras organizaciones que participarán son la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, A.C. (AMOTAC); la Federación Mexicoamericana de Transportistas, A.C. (Fematrac), y la Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (INDECO).

Los transportistas reclaman nuevamente que se garantice la seguridad para los choferes. Asimismo, solicitan que continúe el estímulo fiscal del 50 por ciento en peajes ante la Ley de Ingresos 2027.

Además, otras demandas son medidas para frenar las extorsiones contra transportistas y medidas efectivas contra robos, asaltos y otros delitos.