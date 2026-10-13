En 120 minutos y sin mover una sola coma: Comisión de Diputados aprueba Ley de Ingresos 2027

Se prevé que la Ley de Ingresos 2027 sea votada el próximo miércoles 14 de octubre en San Lázaro para pasar después al Senado.

En solo 120 minutos y sin modificaciones, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de Ley de Ingresos 2027. Esta da al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ‘luz verde’ para un mayor endeudamiento interno por 1.7 billones de pesos y un techo de deuda externa por otros 13 mil 500 millones de dólares.

Se aceptó también un endeudamiento interno y externo para Petróleos Mexicanos (Pemex) de hasta 160 mil 619.5 millones de pesos y 5 mil 259.4 millones de pesos, respectivamente.

Con 26 votos a favor de Morena y sus aliados del PVEM y PT, y 11 en contra del PAN, PRI y MC, se aprobó el dictamen que se turnó al pleno de los 500 legisladores donde se discutirá y votará el miércoles 14 de octubre.

En medio de duros reproches de la oposición de que el “histórico endeudamiento” se destinará sólo “para gastos del gobierno y no para proyectos de infraestructura”, Morena destacó las medidas que se proponen para combatir el huachicol fiscal.

Los partidos opositores reclamaron la resistencia de los titulares del SAT y de la Procuraduría Fiscal de acudir ante los diputados para presentar los informes de los resultados del combate al huachicol y el castigo a los responsables.

¿Cuánto recaudará México en impuestos en 2027?

El dictamen mantuvo la propuesta del Ejecutivo de captar ingresos por 10.6 billones de pesos, de los cuales 6.2 billones de pesos será por la vía de impuestos.

También dejó intactos los criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda de un precio del barril de petróleo en 61.8 dólares y el tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por dólar.

Se asegura que habrá una recaudación de:

El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano de Morena, destacó la estrategia para el combate al huachicol que contiene la iniciativa mediante el pago del IEPS, “por las diferencias no justificadas entre la adquisición y enajenación de combustibles automotrices y fósiles, gasolina y diésel, sin acreditamiento o disminución alguna”.

“El dictamen representa una herramienta para profundizar el combate al llamado huachicol fiscal; a la simulación documental; a la introducción irregular de combustibles, y a los mecanismos que durante años afectaron la recaudación”, expuso.

“Lo que se busca con este proyecto es una sola cosa: Que cada litro comercializado tenga trazabilidad, que cada operación tenga sustento y que cada contribuyente aporte lo que la ley establece”, puntualizó.