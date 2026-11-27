Luis de Llano comentó que no tiene contemplado volver a disculparse con Sasha Sokol. (Foto: Cuartoscuro/ Pexels)

El productor Luis de Llano solicitó una apelación para revisar la cantidad de dinero que las autoridades fijaron como reparación del daño en la demanda por daño moral que le ganó Sasha Sokol.

En entrevista para el programa Ventaneando acompañado por un abogado Víctor Juárez, el exproductor de Televisa reveló que no cuenta con el dinero suficiente para cubrir el ordenamiento civil y aseguró que no ha conseguido trabajos por el escrutiono público que emanó del proceso legal con la ex de Timbiriche.

“Me jubilé de Televisa en el año 2016 y desafortunadamente, debido al linchamiento mediático del que he sido de alguna forma víctima, no me gusta decir víctima ni victimario, no he tenido el trabajo que tenía antes. Antes era un ejecutivo, un productor, y hubo estos casi cinco años recibiendo los golpes de las cosas”, contó.

De Llano recordó que tiene a una hija en la preparatoria y otra estudiando Artes Escénicas en la universidad, teniendo como ingresos únicamente su pensión y los programas de apoyo oficiales.

“Yo me he visto en la necesidad de vivir. ¿De qué crees? De mi pensión y de lo que yo recibo de mis asistencias sociales que existen por parte del gobierno”, detalló.

Mediate el recurso legal, De Llano y su defensa esperan que disminuya la cantidad a pagar, pues consideraron que la actual es “astronómica y completamente desproporcionada”.

Luis de Llano niega segunda disculpa para Sasha Sokol

Con respecto a una posible segunda disculpa pública para Sasha Sokol, el asesor legal del exproductor consideró que se trata de un mecanismo para tratar de que Luis de Llano se autoincrimine. “Es una persecución para pasar un juicio civil a un juicio penal”, explicó el litigante Juárez.

De Llano externó que, a su parecer, ya cumplió con ese aspecto mandado por las autoridades: “Ya le pedí una disculpa, lo único que no le pedí una disculpa es por lo que ella me acusa”, dijo.

La periodista Pati Chapoy le presguntó si si sentía culpa o arrepentimiento, ante lo que el productor tuvo una respuesta negativa. “Lo único que le pediría es que diga la verdad”, dijo De Llano tras ser cuestionado sobre un mensaje que le mandaría a Sokol.

Sasha Sokol no planea proceso penal contra Luis de Llano, según abogado de la cantante

El abogado de Sasha Sokol, Peter Bauer, aclaró la semana pasada que la cantante no busca llevar a Luis de Llano a prisión, sino que el productor cumpla con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ofrezca una disculpa pública en los términos establecidos por las autoridades.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, explicó que el mensaje debe reconocer que Sokol tenía 14 años cuando comenzó su relación con De Llano, entonces de 39 años, y que no estaba en condiciones de consentirla.

El juzgado rechazó el primer video del productor por no ajustarse al texto aprobado y ordenó grabar uno nuevo. Además, le impuso 36 horas de arresto.

Bauer sostuvo que ofrecer la disculpa no implica autoincriminación ni consecuencias penales. Advirtió que los problemas legales para De Llano podrían derivarse de su negativa a cumplir una sentencia firme.