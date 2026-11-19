Luis de Llano había emitido una disculpa pública hacia Sasha Sokol; sin embargo, no habría cumplido con los parámetros establecidos en la sentencia. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que Sasha Sokol rechazó las disculpas que le ofreció Luis de Llano como parte de la sentencia que le impuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un juzgado coincidió con la cantante e impuso 36 horas de arresto al productor de Timbiriche.

El equipo legal de la intérprete de ‘Rueda mi mente’ explicó, a través de un comunicado, que esta medida responde al incumplimiento de la sentencia por parte de Luis de Llano, pues el juzgado rechazó el video de disculpas que publicó el tío de Benny Ibarra.

“Estas determinaciones aclaran un punto fundamental: no es Sasha Sokol quien rechaza la disculpa. Es el propio juzgado el que determina que Luis de Llano no ha cumplido con su sentencia”, señala el comunicado.

El conflicto legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano comenzó después de las declaraciones del productor sobre su relación con la cantante cuando ella tenía 14 años. (Foto: Captura de pantalla)

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