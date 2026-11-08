Sasha Sokol cuestiona críticas tras denunciar a Luis de Llano: ‘¿Por qué culpan a los padres de la víctima?’

Sasha Sokol anunció que llevará el caso contra Luis de Llano por la vía penal tras cinco años de litigio civil. (Foto: Cuartoscuro.com).

La cantante Sasha Sokol, integrante original de la banda Timbiriche, sigue lidiando con la revictimización en el caso de abuso sexual infantil de Luis de Llano.

El productor Luis de Llano, quien perdió una demanda civil por daño moral interpuesta por Sokol, fue sentenciado a pedirle una disculpa pública en video.

En días pasados al fin circuló un video de disculpas de Luis de Llano en YouTube, pero no de la forma en la que la sentencia lo estipuló, explicó la cantante.

Ante el escándalo mediático en el cual se vio arrastrada, la cantante reflexionó en una publicación de X sobre el abuso infantil: “Si el tiempo que dedican a atacar lo dedicaran a hacer estas preguntas en internet, obtendrían respuestas objetivas”.

Luis de Llano difundió un video de disculpa pública a Sasha Sokol, pero la representación legal de la cantante señaló que no cumple con lo establecido en la sentencia. (Foto: Captura de pantalla)

Sasha Sokol defiende contexto de las víctimas de abuso infantil

La intérprete de Alcanzar una estrella II cuestionó varias situaciones relacionadas con lo que ha enfrentado desde que decidió denunciar públicamente el abuso sexual infantil que vivió, y de llevar una demanda civil por daño moral a Luis de Llano.

“1. ¿Por qué una víctima de abuso infantil cambia el relato de lo sucedido una vez que se da cuenta de la realidad? 2. ¿Cuál es la edad promedio a la que se llega a comprender el abuso como tal cuando éste ha sido continuo? 3. ¿Por qué la gente juzga a la víctima cuando finalmente decide revelar el abuso?“, escribió.

Sasha Sokol compartió cinco preguntas sobre el abuso sexual infantil y la revictimización que enfrentan quienes deciden denunciarlo públicamente. (Fotos: IA Gemini / Cuartoscuro.com).

Sokol también vio su caso recientemente en la pantalla chica, pues la serie de ficción Timbiriche dedicó varios capítulos al desarrollo del caso en la década de los 80.

La situación, además, llevó a los reflectores a sus papás, pues en la serie se insinúa que no le prestaban atención mientras que sí lo hacía el productor; además de que resurgieron en redes sociales decenas de entrevistas periodísticas que involucraban a su entorno.

“4. ¿Por qué la gente tiende a culpar a los padres de la víctima? 5. ¿Por qué a la gente le resulta más fácil juzgar en lugar de intentar comprender?“, agregó la artista.

La cantante Sasha Sokol cuestionó la revictimización que enfrentan las personas que denuncian abuso sexual infantil. (Foto: Captura de pantalla).

Sasha Sokol llevará caso de Luis de Llano por la vía penal

El caso comenzó después de que en 2022 Luis de Llano Macedo dio a una entrevista a Yordi Rosado donde detalló una relación que tuvo con ella en la década de los 80, cuando él tenía 39 y ella 14.

En consecuencia, Sasha Sokol lo demandó por daño moral y ganó. El caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que en 2025 reafirmó y amplió la sentencia, además de que declaró que en casos de abuso sexual infantil es imprescriptible la acción civil.

El productor debía, entre otras cosas, reconocer el daño ocasionado a Sasha Sokol en un video, pagar una indemnización y abstenerse a volver a hablar de ella.

Sin embargo, se había negado a hacerlo, por lo que Luis de Llano fue arrestado 24 horas como medida de apremio.

De acuerdo con los abogados de Sokol, el video difundido en YouTube en días pasados incumple con las características a las que estaba obligado, pues usó un texto diferente al aprobado y no lo presentó en los juzgados primero ni tuvo su visto bueno, como se había establecido.

El productor usó incluso términos evasivos como: “Reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los 80″.

Así que Sokol anunció que tras litigar cinco años por la vía civil, sus abogados de Zinser y Asociados lo llevarán en materia penal.

“La representación legal de Sasha Sokol exigirá el cumplimiento íntegro de la resolución judicial y promoverá las acciones legales que correspondan hasta que finalmente Luis de Llano asuma la responsabilidad de sus actos y cumpla lo que le fue ya ordenado. Una sentencia es una orden judicial, no una sugerencia”, agrega en un comunicado.