Detienen a Gerardo ‘N’, ‘La Pocha’, operador del Cártel del Noreste en Tamaulipas

'La Pocha' y 'El Nazi', integrantes del Cártel del Noreste, fueron capturados por fuerzas federales de seguridad. (Foto: Defensa)

Gerardo Javier ‘N’, alias ‘La Pocha’, señalado como jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue detenido por fuerzas federales junto con su hijo, conocido como ‘El Nazi’, durante un operativo en esa ciudad fronteriza.

La captura fue confirmada este domingo 8 de noviembre por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y por la Secretaría de Defensa Nacional, quienes informaron que las detenciones se realizaron mediante la ejecución simultánea de tres órdenes de cateo.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

¿Quién es ‘La Pocha’?

De acuerdo con las autoridades federales, ‘La Pocha’ cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

La detención representa un golpe contra la estructura regional del grupo criminal que opera en Nuevo Laredo. No obstante, las autoridades lo identifican como jefe de plaza en el sector oriente del municipio, no como dirigente máximo de toda la organización.

¿De qué delitos acusan a ‘La Pocha’, del Cártel del Noreste?

De acuerdo con la información difundida por García Harfuch, las investigaciones y testimonios recabados señalan a Gerardo Javier ‘N’ como presunto responsable de la desaparición de cuerpos de víctimas, actividad que habría comenzado durante su participación en Los Zetas y continuado posteriormente dentro del Cártel del Noreste.

También se le relaciona con homicidios, secuestros y desapariciones.

Por separado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el detenido presuntamente estaba relacionado con la producción y comercialización de drogas sintéticas, además de extorsiones en Nuevo Laredo.

Detienen también a ‘El Nazi’, hijo de ‘La Pocha’

En el mismo operativo fue capturado Gerardo ‘N’, alias ‘El Nazi’, hijo de ‘La Pocha’, a quien las autoridades identifican como presunto jefe de una célula de sicarios denominada ‘Las Tropas del Infierno’, considerada parte de la estructura operativa del Cártel del Noreste.

A los detenidos se les aseguró armamento, cargadores, cartuchos, diversa droga, cuatro vehículos y un inmueble; fueron trasladados en un avión de la Guardia Nacional para ser puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México y continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.