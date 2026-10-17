Con carne asada y música: Así eran las carreras en La Molienda, hipódromo vinculado al Cártel del Noreste

El hipódromo La Molienda albergaba carreras de hasta 350 yardas, en las que competían caballos cuarto de milla. (Foto: Unsplash/OFAC/Captura de pantalla)

Caballos corriendo a toda velocidad por una pista que alcanzaba las 350 yardas, niños divirtiéndose en juegos infantiles y el olor a carne asada que flotaba en el ambiente eran parte de lo que se podía disfrutar durante una carrera de caballos en el hipódromo La Molienda.

No obstante, el buen ambiente familiar y la adrenalina habrían sido utilizados por el Cártel del Noreste como una fachada para obtener ingresos para la organización delictiva, según información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A través de un comunicado, la institución afirmó que el hipódromo utilizaba el cobro de entradas tanto a los jinetes como a los espectadores para estos fines. También señaló que estaba supervisado por colaboradores de Miguel Ángel ‘Z-40’ Treviño Morales, quien se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Virginia, Estados Unidos.

Estados Unidos sanciona negocios vinculados al Cártel del Noreste: carreras de caballos bajo sospecha. (OFAC)

Antes de ser relacionado con las actividades delictivas, La Molienda era conocido por sus eventos, ya que las carreras solían complementarse con bandas de música regional mexicana en vivo, actividades familiares y comida.

¿Cómo eran las carreras de caballos en La Molienda?

De acuerdo con su página de Instagram, las competencias en el hipódromo comenzaron en 2023 y, desde entonces, mantuvieron un concepto similar: acompañar las carreras con actividades para toda la familia.

La pista de La Molienda contaba con una longitud de 350 yardas; sin embargo, no todas las carreras se realizaban en toda su extensión. Algunos caballos recorrían 150, 200 o 250 yardas, dependiendo de la competencia.

En un día habitual, La Molienda solía organizar varias carreras, algunas de ellas estelares, en las que importantes jinetes y sus caballos competían por premios. En cada competencia, el hipódromo contaba con la presencia de un médico veterinario, en caso de que se presentaba alguna situación que requiriera atención.

Un residente de Nuevo Laredo comentó en una entrevista con Perla Reséndez, corresponsal de El Financiero, que la mayor afluencia se registraba de viernes a domingo, cuando se organizaban las carreras de caballos.

Las carreras en La Molienda se realizaban en fin de semana y la entrada tenía un costo de 200 pesos. (Foto: Captura de pantalla)

La entrada costaba 200 pesos e incluía el acceso a los conciertos en vivo, pues la cartelera contemplaba presentaciones de artistas. En ocasiones, también se permitía el ingreso con alimentos e incluso se prestaban asadores para preparar carne asada.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que uno de los competidores más frecuentes en La Molienda era Gamaliel Garza García, empresario presuntamente vinculado al Cártel del Noreste y dueño de la Cuadra San Dibanh, un establo dedicado a la cría de caballos cuarto de milla.

Antes de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos señalara al Casino Centenario por presunto lavado de dinero y lo identificara como una de las principales fuentes de financiamiento del Cártel del Noreste, quienes lo deseaban podían apostar desde sus instalaciones en las carreras de La Molienda.

Sin embargo, esta actividad dejó de ser posible después de que la Secretaría de Gobernación de México suspendiera las operaciones del casino tras la designación.

Las últimas publicaciones del hipódromo en redes sociales se realizaron a mediados de junio. Desde entonces, se desconoce qué ocurrirá con La Molienda. Al momento, el establecimiento aparece en Google Maps como ‘cerrado temporalmente’.

¿En dónde está el hipódromo La Molienda?

El hipódromo La Molienda se encuentra en Guerrero III, 88367, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Antes de dejar de registrar actividad, contaba con buenas reseñas relacionadas con el ambiente familiar que se vivía durante las competencias.

Aunque ya no registra actividad, La Molienda aparece entre los establecimientos designados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por “ser propiedad de, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Cartel del Noreste”, indica la institución.