¡A todo galope! Así es el negocio del Cártel del Noreste para lavar dinero con carreras de caballos

OFAC señala a hipódromo y empresas de Nuevo Laredo por presuntos nexos con el Cártel del Noreste. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Ofac)

Los Zetas nunca salieron del negocio de los caballos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló a un empresario y varios hipódromos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.

Las autoridades estadounidenses señalan que el Cártel del Noreste adoptó e implementó el mismo esquema que utilizaban Los Zetas para lavar dinero mediante carreras de caballos. El grupo es dirigido por Miguel Treviño Morales, ‘Z-40’, y Omar Treviño Morales, ‘Z-42’.

“Entre 2008 y 2012, Z-40 y Z-42 compraron y vendieron caballos de carreras con dinero del narcotráfico, y los entrenaron y compitieron en Estados Unidos”, recordó la OFAC.

Parte de la operación quedó al descubierto cuando las autoridades decomisaron 455 caballos cuarto de milla, hipódromos y centros de entrenamiento en Oklahoma.

Tras la pista del hipódromo más importante de Nuevo Laredo

El Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas, opera bajo el control del Cártel del Noreste, señaló el gobierno de Estados Unidos.

La Molienda genera ingresos para el grupo criminal mediante el cobro de entradas a jinetes y espectadores. Además, el Casino Centenario distribuía las carreras para los apostadores. Sin embargo, esta empresa también fue señalada en abril de 2026 por permitir el lavado de dinero de grupos delictivos.

Estados Unidos sanciona negocios vinculados al Cártel del Noreste: carreras de caballos bajo sospecha. (OFAC)

El círculo de los ganadores dentro de La Molienda

Uno de los competidores frecuentes en La Molienda es Gamaliel Garza García, empresario presuntamente vinculado al Cártel del Noreste.

Según los señalamientos, Garza García es dueño de la Cuadra San Dibanh, un establo que cría caballos de carreras cuarto de milla en Anáhuac, Nuevo León.

Los ejemplares de Garza García suelen competir en La Molienda y otros hipódromos importantes de México. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no señala que las carreras estén manipuladas para favorecer a los caballos vinculados con la Cuadra San Dibanh.

Los negocios entre el Cártel del Noreste y Garza García van más allá de La Molienda, según la OFAC. El empresario es dueño de Construcciones y Edificaciones Garza Elías, SA de CV, y Concretos y Productos Asfálticos del Norte, SA de CV, dos de las pocas compañías autorizadas por el grupo delictivo para realizar trabajos de construcción en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Además, con la presunta intervención del Cártel del Noreste, Construcciones y Edificaciones Garza Elías consiguió contratos gubernamentales tanto a nivel municipal como estatal para después subcontratar a personas vinculadas con el grupo delictivo.

La empresa de Garza García serviría para canalizar fondos a las campañas electorales de los candidatos políticos favorecidos por el Cártel del Noreste. De este modo, el grupo buscaría “infiltrarse en los gobiernos locales, influir en los contratos públicos y manipular las elecciones regionales”, acusa el gobierno de Estados Unidos.

En total, fueron sancionadas cuatro personas y once entidades vinculadas al Cártel del Noreste, entre ellas el hipódromo y los negocios familiares de Garza García.