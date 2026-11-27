Tras los hechos violentos en Guasave, el gobierno de Sinaloa aprobó apoyos económicos para familias y empresas afectadas.

El Gobierno de Sinaloa anunció un programa extraordinario de apoyo económico para ciudadanos y empresas de varios municipios, que se hallan visto afectados por el Operativo Centella en el que fue detenido Fausto ‘N’, conocido como ‘El Chapo Isidro’.

La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, dijo que se brindará apoyos económicos a personas físicas y morales de los municipios de Guasave, Ahome, Mocorito, Salvador Alvarado y Navolato.

“Reiterarle al pueblo de Guasave y a las familias o personas que se vieron afectadas por el operativo que se desarrolló el 20 de noviembre en Guasave, que el Gobierno del Estado de Sinaloa siempre estará presente”, dijo.

La gobernadora indicó que para acceder a este programa de apoyo económico, las personas solicitantes tienen que presentar algunos requisitos, los cuales se darán a conocer mediante la publicación de las reglas de operación el próximo lunes en el periódico oficial El Estado de Sinaloa.

Así, las personas solicitantes podrán presentar documentos del 30 de noviembre al 14 de diciembre. Adelantó que se instalarán tres mesas receptoras en Guasave, Ahome y Navolato, explicó el secretario general de Gobierno, César Julio Saucedo Barrón.

Este operativo para apoyar a las familias afectadas tras el operativo en donde fue detenido ‘El Chapo Isidro’ se hará con un pago del deducible hasta por 200 mil pesos para los casos en que los vehículos cuenten con una póliza de seguro, y en casos donde se carezca de ella también.

El gobierno de Sinaloa también prevé un apoyo parcial para la reparación de daños materiales en viviendas, locales comerciales, establecimientos, instalaciones, fachadas, bardas, puertas, ventanas, techos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, u otros elementos del inmueble, conforme la valoración de daños acreditados.

También se darán apoyos parciales para el caso de daños en bienes muebles, por ejemplo, “para la reparación o reposición de mobiliario, equipo de cómputo, electrodomésticos, herramientas, maquinaria, equipo de trabajo, mercancías, inventario u otros bienes muebles afectados, conforme a la valoración de daños acreditados”, de acuerdo con el comunicado.

Los documentos requeridos serán los siguientes:

Solicitud de apoyo proporcionada por las mesas receptoras.

Copia o constancia oficial de la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado.

Documentos que acrediten la propiedad del vehículo y/o bienes muebles e inmuebles a favor de la persona física o moral solicitante.

Escrito firmado bajo protesta de decir verdad conforme al formato oficial, en el que manifieste expresamente que el vehículo afectado contaba o no con póliza de seguridad, con la finalidad de canalizar el trámite correspondiente.

Comprobante oficial de pago de derechos vehiculares correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

Identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona solicitante.

CURP.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Evidencia fotográfica o de video de los daños.

Una cotización del presupuesto o valoración de daños.

El secretario de Economía, Diego Aguerrebere Espitia, indicó que existe también un programa especial de apoyo a los negocios afectados, y ya se cuenta con la identificación de 24 pequeños empresarios afectados, quienes recibirán un apoyo de 10 mil pesos.

Fausto ‘N’, conocido como ‘El Chapo Isidro’, quien perteneció al grupo criminal de los Beltrán Leyva, fue detenido el pasado viernes 20 de noviembre en Guasave, donde hubo narcobloqueos y otros incidentes violentos.