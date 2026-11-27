Una enfermedad puede borrar en cuestión de meses el patrimonio que una familia mexicana tardó décadas en construir. Basta un diagnóstico de cáncer, insuficiencia renal o un padecimiento que requiera medicamentos de alto costo para que los ahorros desaparezcan, las deudas se acumulen y hasta la educación de los hijos quede comprometida. ¿De qué sirve entonces tener garantizado el derecho constitucional a la protección de la salud?

Con un corazón quebrado en la portada, El Colegio de México acaba de publicar un informe cuyo título retrata la situación sanitaria de nuestro país: Salud quebrada. Retos, reformas y resultados del sistema de salud de México. Sus páginas condensan cuatro años de investigación sobre las deficiencias de un sistema que necesita mucho más que otra reforma administrativa.

Octavio Gómez Dantés, Edson Serván Mori, Diego Cerecero García, Laura Flamand y Alejandro Mohar Betancourt, autores del estudio, ofrecen un diagnóstico que debería ser lectura obligada para quienes tienen en sus manos el diseño de las políticas públicas y la asignación de los recursos presupuestales.

México destina apenas 2.8% de su Producto Interno Bruto (PIB) al gasto público en salud, menos de la mitad del referente internacional de 6% que recoge el estudio. Durante 2025, de cada 10 pesos del gasto público sanitario, 6.4 se destinaron a la población con seguridad social. Pese a los cambios en la distribución del gasto por habitante, persisten diferencias en el acceso efectivo a los servicios médicos.

Preocupa que buena parte de los avances alcanzados durante los primeros años de este siglo en materia de cobertura sanitaria y protección financiera de las familias haya cedido terreno. Desaparecer el Seguro Popular sin garantizar una alternativa funcional para sus beneficiarios fue, a mi juicio, uno de los errores de política sanitaria más costosos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Aquella institución tenía deficiencias que ameritaban correcciones, pero su sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la posterior desaparición de este organismo prolongaron la incertidumbre de millones de pacientes.

Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apuesta por el Servicio Universal de Salud. Habrá que conocer sus alcances presupuestales y operativos, así como su capacidad para resolver problemas que arrastramos desde hace décadas. Sería lamentable que otra generación de mexicanos tuviera que esperar una nueva reforma para ejercer un derecho consagrado en nuestra Constitución desde 1983.

Discapacidad, una deuda económica y social

Cada 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, escuchamos discursos sobre inclusión, igualdad de oportunidades y derechos humanos. Poco espacio suele concederse, sin embargo, a las consecuencias económicas que enfrentan las familias.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 vivían en México 9.5 millones de personas con discapacidad, equivalentes a 7.3% de la población. Los hogares con algún integrante en esta condición destinan, en promedio, más recursos al cuidado de la salud que aquellos sin integrantes con discapacidad.

Detrás de estas cifras hay necesidades que van desde la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos hasta las terapias de rehabilitación, las adecuaciones en el hogar y los servicios de asistencia. Habría que añadir la pérdida de ingresos de quienes abandonan sus empleos para cuidar a un familiar.

Particular atención merecen las personas con enfermedades raras. En algunos casos, obtener un diagnóstico supone años de visitas a consultorios, estudios clínicos y gastos que pudieron reducirse con una detección oportuna.

A propósito de esta conmemoración, la doctora Ingrid Medina, gerente médica de BioMarin en México, destaca la importancia de brindar atención integral a quienes viven con padecimientos como las mucopolisacaridosis, enfermedades genéticas y progresivas que pueden comprometer la movilidad, el funcionamiento de diversos órganos y la esperanza de vida.

¿Cuántos pacientes mexicanos con estas condiciones permanecen sin diagnóstico? ¿Cuántos médicos de primer contacto cuentan con la preparación necesaria para identificar indicios de una enfermedad poco frecuente?

Invertir en capacitación médica, diagnóstico, investigación y acceso a la innovación terapéutica debería formar parte de las políticas públicas de inclusión. También es preciso eliminar las barreras educativas y laborales que impiden a muchas personas desarrollar sus capacidades. México no puede darse el lujo de desperdiciar talento humano por falta de oportunidades.

Sala de Urgencias