¿Quién paga la factura de cuidar en casa?

Salir del hospital suele ser motivo de alivio. Después de días de incertidumbre, el paciente vuelve a su cama, a sus cosas y a la compañía de quienes lo quieren. Sin embargo, apenas cruza la puerta de su casa, comienza otra historia. Hay medicamentos por administrar, curaciones pendientes, citas médicas y noches en las que alguien tendrá que permanecer despierto.

¿Quién se hará cargo? La pregunta parece sencilla hasta que llega el momento de responderla. Una hija trabaja todo el día, otro familiar vive lejos y los nietos tienen sus propias obligaciones. Contratar una enfermera puede resolver parte del problema, aunque no siempre existe dinero suficiente para pagarla.

Durante generaciones, buena parte de estas responsabilidades recayó en las mujeres de la familia. Madres, esposas e hijas asumieron tareas para las que pocas veces recibieron preparación y casi nunca una remuneración. Hoy, con hogares más pequeños y jornadas laborales que dejan poco margen, aquella solución doméstica resulta cada vez más difícil de sostener.

Hace unos días conversé con Eduardo López, cofundador de Cuidado Vital, empresa especializada en servicios de enfermería a domicilio. Me habló de la necesidad de contar con personal preparado, supervisión clínica y comunicación constante con los familiares. Su experiencia también permite advertir que muchas personas buscan ayuda cuando ya están agotadas o cuando la recuperación del paciente exige cuidados que no saben proporcionar.

Conviene distinguir entre acompañar a alguien y realizar procedimientos de enfermería. Administrar determinados medicamentos, atender heridas o vigilar complicaciones puede requerir conocimientos profesionales. Elegir a quien prestará esos servicios únicamente por su costo representa un riesgo que pocas familias están en condiciones de asumir.

Pero hay otra factura que rara vez aparece en las estadísticas del hogar. Pensemos en quien pide permisos laborales para llevar a su padre a consulta, utiliza sus vacaciones para acompañarlo durante una cirugía o rechaza un empleo porque no tiene con quién dejar a su madre. Son pérdidas de ingreso, oportunidades y tiempo que también forman parte del costo de enfermar.

México necesita discutir el cuidado domiciliario como parte de su política de salud, no solo como un servicio que cada familia debe resolver por su cuenta. La conversación incluye la formación del personal, sus condiciones de trabajo y las alternativas para quienes no pueden pagar atención privada.

Porque recibir el alta médica no siempre significa recuperar la tranquilidad. A veces apenas comienza la parte más difícil para quienes esperan al paciente en casa.

Salud quebrada: cuentas pendientes

Hay un dato que merece atención en el informe Salud quebrada, presentado en El Colegio de México: entre 2020 y 2024, la población sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 a 44.5 millones de personas, de acuerdo con las cifras retomadas por sus autores.

Otro hallazgo apunta al bolsillo de los hogares. Entre 2014 y 2024, la incidencia de gastos catastróficos o empobrecedores por motivos de salud aumentó 73%, según el estudio. Detrás de esos números hay personas que pagan consultas privadas, compran medicamentos que no encuentran en las instituciones públicas o posponen tratamientos porque el dinero no alcanza.

A veces hablamos de reformas sanitarias como si bastara cambiar nombres, estructuras administrativas o mecanismos de financiamiento. Pero la experiencia del paciente suele medirse con preguntas mucho más concretas: ¿consiguió una cita?, ¿recibió sus medicamentos?, ¿tuvo que pagar por un estudio que necesitaba?

El documento también examina problemas de fragmentación y desigualdad que México arrastra desde hace años. Vale precisar que sus conclusiones corresponden a los investigadores participantes y no constituyen una postura institucional de todos los organismos a los que pertenecen.

Habrá oportunidad de revisar sus propuestas con mayor detalle en próximas entregas. Por ahora, las cifras recuerdan que una reforma sanitaria debe juzgarse también por lo que ocurre cuando una persona necesita atención y busca dónde recibirla.

Sala de Urgencias | Diabetes: actuar antes del diagnóstico