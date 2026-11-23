La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 23 de noviembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la detención de Fausto Isidro, ‘El Chapo’ Isidro.

Durante el operativo, murieron cuatro soldados mexicanos quienes iban a Guasave para reforzar las labores de seguridad, luego de que los criminales incrementaran la violencia en la zona.

Además, la mandataria también podría ofrecer más detalles de su viaje a China. Sheinbaum viajó a Shenzhen la semana pasada para participar en la cumbre de la APEC, donde se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, así como con otros líderes mundiales, entre ellos, Xi Jinping.

‘El Chapo Isidro’ lideraba el grupo Fuerzas Especiales Avendaño para apoyar a Los Mayos

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó que ‘El Chapo Isidro’ lideraba el grupo Fuerzas Especiales Avendaño, ligado a Los Mayos.

Dicho grupo es resultado de una ruptura con ‘Los Chapitos’ para formar una nueva facción del grupo criminal.

Sheinbaum manda condolencias por soldados caídos en detención del ‘Chapo Isidro’

Al iniciar su conferencia, la presidenta Sheinbaum envió sus condolencias a familiares por los soldados caídos durante la detención del ‘Chapo Isidro’.

“Eran cuatro hombres muy preparados, con mucha entrega al país”, aseguró la mandataria.

Los cuatro militares iban a Guasave para reforzar las labores de seguridad, luego de que los criminales incrementaran la violencia en la zona.

En total, siete presuntos criminales fueron abatidos, hubo ocho detenidos y el operativo permitió el aseguramiento de 10 armas de distintos calibres, un lanzagranadas y dos granadas de mano.

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Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’