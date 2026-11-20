La presidenta Claudia Sheinbaum volvió de China tras su participación en la cumbre de la APEC.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la comunidad internacional a “multiplicar” la prosperidad compartida e invertir en los países en desarrollo para crear las condiciones para su crecimiento.

La mandataria mexicana, en su participación en la 33ª Cumbre de Líderes del Foro de APEC , dijo que invertir en el desarrollo de otras naciones no es una concesión ni una pérdida, sino “contribuir a construir un mundo más estable, justo y próspero”.

“México cree firmemente en esta visión: cooperación para el desarrollo, incluso es parte de nuestra Constitución; en un mundo donde las naciones se relacionen con respeto, respeto a su soberanía, en condiciones de igualdad”, destacó.—Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que acordó con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, reunirse nuevamente en Mar-a-Lago , en el marco de la Cumbre del G20 que se celebrará los días 14 y 15 de diciembre, esperando poder cerrar un acuerdo comercial “definitivo” entre ambos países.

Sheinbaum va por reducción de aranceles de EU

En Shenzhen, China, la mandataria, en rueda de prensa, detalló que tras el encuentro bilateral con Donald Trump se avanzó “mucho en varios temas que hemos venido trabajando en relación con lo que llaman ellos ‘ barreras no arancelarias ’, que prácticamente todo ha sido cumplido” y, agregó, “el interés que tenemos nosotros de reducción de aranceles en vehículos, acero, aluminio y sus derivados”.

Al término de su participación en la 33A Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) puso énfasis en que “fue una reunión muy cordial. Y quedamos de reunirnos nuevamente en Mar-a-Lago, esperando poder, si es posible, cerrar un acuerdo (comerical) entre Estados Unidos y México ”.

–¿Y en Mar-a-Lago qué temas le gustaría a usted tocar? –se le preguntó.

–Esencialmente el tema comercial. A nosotros nos interesa mucho la reducción de aranceles . Y para ello, hemos venido trabajando ya durante prácticamente año y medio en algunos temas que le interesan mucho a Estados Unidos y que al final son de común interés. Entonces, esperamos poder llegar a un acuerdo muy pronto –dijo.

Explicó que, tomando en cuenta que el Donald Trump busca reducir el déficit con México , “ha quedado claro para el equipo del presidente Trump que el boom que tiene hoy Estados Unidos en inteligencia artificial y la construcción de centros de datos , ha hecho que México se vuelva un centro muy importante para este proceso de exportación”.

“Eso por un lado lo tratamos de una manera especial. Y, por otro lado, está el tema de los aranceles de (la Sección) 232 , donde vamos muy avanzados, pero todavía no podemos dar mayor información de cuáles son los acuerdos, dado que seguimos platicando sobre ellos; pero sí que vamos muy avanzados, eso sí lo podemos decir”, agregó.

Refirió que en su encuentro con el presidente de Estados Unidos sólo se habló de comercio, ya que los temas de seguridad y migración se abordan en otra mesa de trabajo, que coordinan las secretaría de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana.

“La parte comercial, que coordina el secretario de Economía, es la que tratamos el día de ayer (miércoles) y la que esperamos poder llegar a un acuerdo más definitivo en este diciembre”, añadió.