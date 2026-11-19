El INE se quedó sin consejera presidenta después de la renuncia de Guadalupe Taddei, quien es acusada de malversión de recursos en la institución.

El PRI ‘candidateó’ al periodista Héctor de Mauleón y al académico del Colegio de México, Sergio Aguayo, para un nuevo Consejo General del INE.

Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, también propuso que los exconsejeros José Woldenberg, María Marván y Jacqueline Peschard regresen al ‘árbitro’ electoral.

Moreira se ‘desmarcó’ del recurso presentado por el PAN ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que su bancada no participará para no legitimar “ni un pelito” el proceso de elección de la nueva o nuevo consejero presidente del INE.

El priista consideró que el problema no es la convocatoria ni el Comité Técnico de Evaluación, sino “es todo el Consejo General del INE en el que ya nadie cree”, porque con este, Morena “prepara un fraude electoral” en las elecciones intermedias 2027.

“¿Quieren nombres para hacer un INE distinto? pues ahí está Héctor de Mauleón, ahí está Jacqueline Peschard, ahí está María Marván, que los designen; ahí está Sergio Aguayo. ¿Usted cree que acepte Morena? No”, comentó.

“Que nombren uno a estos personajes en el INE y a puros de esos; aunque regresen a (José) Woldenberg, que además lo sacaron del PRD en aquel entonces, el Partido Comunista, que regresen a Woldenberg y a todos estos personajes que ya les di. No lo van a hacer nunca”, afirmó el priista a reporteros en la Cámara de Diputados.

Moreira afirmó que el problema no es quién sea el consejero presidente del INE, sino también el Consejo General actual.

“Morena no quiere buscar legitimidad del proceso democrático. Una crisis como esta, el PRI la asumió de una manera distinta, y el PAN la asumió de una manera distinta, y se hicieron cambios de fondo en la construcción del Instituto. Ellos no, ellos quieren seguir así y ahí se van”, recalcó.

El priista remarcó que “nos quieren meter en esa paradoja perversa, porque lo que no quieren es un buen proceso electoral. Nosotros, la oposición, no va a enfrentar a Morena nada más el año que entra, va a enfrentar al narco, va a enfrentar al Gobierno y va a enfrentar al árbitro”.