Consejero del INE revela qué les dijo Guadalupe Taddei antes de su salida: ‘Ella no pensaba renunciar’

Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), reveló este lunes 26 de octubre que Guadalupe Taddei aseguró ante sus compañeros que no tenía pensado renunciar a la presidencia del organismo, pese a que un día después se enteraron de su salida mediante un comunicado de prensa.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Martín Faz explicó que la reunión en la que Taddei habló sobre el escándalo que enfrentaba en el INE se realizó luego de que varios consejeros reclamaran su falta de comunicación, ante la incertidumbre sobre los cambios que se avecinaban en el organismo.

“Ella evadió el tema, aseguró que era un tema político, que ella no estaba pensando en renunciar y, además, dijo que, si algo pasara, seríamos los primeros en saberlo”, relató el consejero.

Sin embargo, afirmó que al día siguiente los integrantes del Consejo General del INE se enteraron de la decisión a través de un comunicado de prensa, pese a que la presidenta les había asegurado que serían los primeros en conocer cualquier novedad.

Guadalupe Taddei explicó que, después de una profunda reflexión, decidió privilegiar la estabilidad institucional y la continuidad de los trabajos relacionados con el Proceso Electoral Federal 2026-2027, iniciado el pasado 10 de septiembre.

La funcionaria sostuvo que la organización de las elecciones constituye una responsabilidad que trasciende a las personas y requiere preservar la confianza ciudadana, la independencia del árbitro electoral y el funcionamiento de sus estructuras técnicas y administrativas.

El anuncio ocurre después de varios días de cuestionamientos públicos sobre posibles irregularidades en contrataciones y conflictos de interés dentro del INE, asuntos que han motivado investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

Martín Faz acusa falta de comunicación de Guadalupe Taddei con consejeros del INE

El consejero electoral Martín Faz señaló que la reunión fue impulsada por los propios integrantes del Consejo General ante lo que describió como un “absoluto silencio” y una “absoluta falta de comunicación” de Guadalupe Taddei con el resto de las consejerías.

Faz explicó que el sábado tenían programada una reunión para abordar asuntos relacionados con los organismos públicos locales electorales. Al concluir, los consejeros consideraron necesario discutir la falta de información sobre la situación de la presidencia del INE.

“De alguna manera, obligamos a que hubiera una reunión”, comentó.

No obstante, señaló que durante el encuentro Taddei evitó profundizar en el tema y sostuvo que las versiones sobre su posible salida respondían a una cuestión política.

El consejero añadió que la falta de comunicación había caracterizado la gestión de Taddei y que, a su juicio, se agudizó después de los cambios legales aprobados en octubre de 2024, en el contexto de las reformas relacionadas con la elección del Poder Judicial.

Martín Faz también cuestionó la manera en que los consejeros conocieron la noticia, pues, según su relato, la información se difundió mediante un comunicado del área de Comunicación Social del INE que posteriormente fue eliminado y publicado de nuevo.

Sobre los pasos que seguirían los integrantes del Consejo General, Faz indicó que acordaron esperar a que evolucionaran las circunstancias y actuar conforme a lo establecido en la ley.

“En su momento habrá que, primero, hacer lo que la ley dice”, expresó.

Con información de Quadratín