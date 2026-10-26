‘Es un sector muy pequeñito’: Hacienda y Gobernación se reunirán con transportistas por paro nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia 'mañanera' de este lunes desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 26 de octubre desde Palacio Nacional, donde se prevé que sea cuestionada sobre la renuncia de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

La decisión ocurre luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dijo tener pruebas de “conflictos de interés y triangulación de recursos” en contratos durante la administración de Taddei.

Taddei se vio ‘arrastrada’ por escándalos de adjudicaciones del INE con una empresa en la que su supuesto chofer era el apoderado legal.

Paro nacional de transportistas: Sheinbaum anuncia reunión con Hacienda y Gobernación en Palacio

Al iniciar su conferencia, la presidenta Sheinbaum adelantó que a las 11:00 horas habrá una reunión entre los transportistas, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación, para evitar el bloqueo carretero anunciado para este lunes.

Sheinbaum adelantó que Hacienda explicará los cambios por los que se quejan los transportistas y detallarán que no hay afectaciones para ellos.

Los transportistas anunciaron un paro nacional para este lunes en distintos puntos carreteros del país.

La principal exigencia son acciones en materia de seguridad, para mejorar el mal estado de carreteras y la modificación de la Ley de Ingresos que reduce el beneficio fiscal a empresas.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’