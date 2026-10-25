Taddei renuncia al INE: ¿Quién elegirá a su sucesor y cómo será el proceso?

La Cámara de Diputados será la encargada de elegir a la persona que sustituirá a Guadalupe Taddei Zavala en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que la funcionaria anunciara este domingo que presentará su renuncia el lunes 26 de octubre.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, explicó que el procedimiento contempla la designación de una presidencia provisional y la apertura de una convocatoria pública para elegir al relevo definitivo.

En un mensaje difundido este domingo, el legislador estimó que el proceso podría durar entre cuatro y cinco semanas. También adelantó que convocará a la Jucopo para iniciar los trabajos legislativos una vez que se formalice la separación del cargo.

La sustitución se encuentra en el artículo 41 de la Constitución, que establece que la Cámara de Diputados tiene la facultad de designar a la persona que ocupará la vacante para concluir el periodo correspondiente.

¿Por qué renunció Guadalupe Taddei?

La consejera presidenta anunció su decisión en un mensaje difundido por el INE, en el que señaló que busca proteger la estabilidad, la credibilidad y la independencia del organismo electoral.

Su renuncia ocurre después de que se difundieran señalamientos sobre presuntas irregularidades relacionadas con proveedores del Instituto y posibles conflictos de interés. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio sobre el caso.

Taddei indicó que los hechos deben esclarecerse mediante las vías institucionales y con transparencia. Su salida no implica, por sí misma, que se hayan acreditado responsabilidades.

¿Cuáles son los pasos para elegir al sucesor de Guadalupe Taddei?

1. Designación de una presidencia provisional. Ante la falta absoluta de la consejera presidenta, el Consejo General del INE deberá designar provisionalmente a una persona entre sus integrantes para mantener la conducción del organismo. La decisión se comunicará a la Cámara de Diputados.

2. Acuerdo de la Cámara de Diputados. San Lázaro deberá establecer el procedimiento para cubrir la vacante, con las etapas y los plazos correspondientes. Monreal adelantó que convocará a la Jucopo para iniciar los trabajos.

3. Publicación de una convocatoria. Se abrirá el registro para que las personas interesadas que cumplan los requisitos constitucionales y legales puedan participar en la selección.

4. Integración de un comité de evaluación. Se conformará un comité técnico encargado de revisar los requisitos de los aspirantes, evaluar su idoneidad y seleccionar los perfiles que pasarán a la siguiente etapa.

5. Selección y votación en el Pleno. La Jucopo buscará construir acuerdos para presentar una propuesta. La designación requiere el voto de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes. Si no se alcanza esa mayoría, la Constitución contempla un mecanismo de insaculación.

6. Nombramiento para concluir el periodo. La persona elegida ocupará la presidencia hasta completar el encargo que correspondía a Taddei, previsto hasta 2032. Los actuales consejeros electorales no podrán participar como aspirantes en el procedimiento de selección para esta vacante.

¿Cuánto tardará la elección del nuevo presidente del INE?

Monreal calculó que el procedimiento podría tomar entre cuatro y cinco semanas. Durante ese periodo, el INE continuará con sus funciones bajo una presidencia provisional, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el proceso para designar a quien encabezará el organismo electoral.