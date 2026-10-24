¿Qué sabemos del viaje del hijo de Guadalupe Taddei con el contratista del INE? ‘París a tus pies’

El viaje a París que vincula al hijo de Taddei con un contratista del INE. (Cuartoscuro)

Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y su círculo familiar convivieron con un contratista que suma más de 240 millones de pesos en licitaciones.

Grabaciones realizadas por José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf, muestran la cercanía con los hijos de Guadalupe Taddei.

Jorge Francisco Piñeda Taddei habría visitado París, Francia, y se habría hospedado en el hotel Le Maurice, todo junto al contratista del INE. Hernández Casillas muestra las vistas que tiene desde la habitación y le dice al hijo de la presidenta del INE: “París a tus pies, muchachito”.

Piñeda Taddei sirve un par de copas de champán, una para él y otra para su acompañante, José Alfredo Hernández Casillas, quien, después de dar un sorbo, remata con: “Qué bueno está el champán de París”.

La grabación fue difundida por Latinus, quien además mostró fotos donde aparecen el contratista José Alfredo Hernández Casillas con sus hijos o solo con la funcionaria, a quien llama “reina”.

Las primeras versiones periodísticas señalaron que Hernández Casillas también aparecía como “chofer” asignado a la presidenta del INE, con un sueldo de 45 mil pesos mensuales, pero supuestamente nadie lo conocía.

Taddei confirmó que Hernández Casillas formaba parte de la plantilla del INE, pero que la relación laboral ya concluyó, sin aclarar exactamente cuándo, por qué ni los motivos.

ASF investiga posible conflicto de interés

Tras las múltiples revelaciones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió de oficio una investigación por el presunto uso indebido de recursos públicos por parte del INE, luego de detectar indicios irregulares.

De acuerdo con el organismo, se detectaron posibles conflictos de interés, colusiones y triangulaciones de recursos en diversas contrataciones, aunque, de manera preliminar, no señaló a ningún responsable, según la breve tarjeta informativa del 23 de octubre.

Por su parte, la presidenta del INE anunció “relevos” en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa ante el proceso iniciado.

Aseguró que el INE colaborará con la ASF en todas las solicitudes y que enviará al Órgano Interno de Control todos los antecedentes de las contrataciones.

En el mismo comunicado difundido el 24 de octubre, Guadalupe Taddei adelantó que no se referirá al caso, en medio de varias interrogantes y del hermetismo de la presidenta del INE para responder a las preguntas de la prensa.

La situación marca un inicio tenso en el proceso electoral del próximo año; sin embargo, no está claro si Taddei permanecerá o será reemplazada al frente del INE.