Sheinbaum pide auditorías al INE: ‘No debe haber sombra de corrupción’, dice por acusación contra Taddei

Partidos de oposición afirman que si Taddei no puede comprobar 'la limpieza en su gestión', no debe liderar al INE rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe hacer “las auditorías que se tengan que hacer”, dijo Claudia Sheinbaum sobre las acusaciones contra la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

“No debe haber ninguna sombra de corrución en el INE, eso pienso”, comentó en la ‘mañanera’ de este viernes 23 de octubre.

Guadalupe Taddei es acusada por un presunto conflicto de interés en contrataciones del INE, esto tras la difusión de videos en la que se le ve en una fiesta con un proveedor del ‘árbitro’ electoral.

“¿Qué hacía usted en un festejo con Alfredo Hernández? (...) Eso ayudaría a resolver muchas de las dudas que existen en transparencia en este instituto”, reclamó Emilio Suárez Licona, representante del PRI, en la sesión del jueves 22 de octubre.

Por ello, partidos de oposición exigen la renuncia de Taddei como consejera presidenta del INE. “Quien no puede acreditar la limpieza de su gestión no puede conducir la próxima elección federal”, dijo el priista Carlos Mancilla en la misma sesión.

Sheinbaum fue cuestionada directamente sobre esa demanda, pero evitó responder.

“Yo solo digo que es relevante que no debe haber corrupción. Ya más allá de eso, depende de las decisiones personales de cada quién. Creo que tiene que transparentarse todo”, sumó.

Guadalupe Taddei y el caso de su chofer que recibió un contrato con el INE

Previo a la acusación sobre sus nexos con Alfredo Hernández, la consejera presidenta del INE fue señalada por otro caso que involucra a su chofer Jonathan Navarrete.

Esta persona aparece como apoderado legal de la compañía Corporativo Zeg, que se encarga de suministrar materiales usados en elecciones. Esta empresa tiene ‘cola que le pisen’ pues aparece en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación.

Al respecto, en conferencia de prensa el miércoles 21 de octubre, Guadalupe Taddei aclaró que Alfredo Hernández sí trabajó en el INE, pero ya está fuera del organismo. “Jamás fue mi chofer”, añadió.