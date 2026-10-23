¿Adiós, Taddei? Auditoría confirma ‘conflictos de interés y triangulación de recursos’ en contratos del INE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó este viernes que inició una investigación de oficio respecto al uso indebido de recursos públicos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), ante lo que encontró indicios de irregularidades.

En un breve comunicado, la ASF destaca que la investigación abarca al INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como a empresas, personas servidoras públicas y proveedores del instituto que puedan estar relacionadas en el caso.

“A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”, señala la Auditoría.

La ASF puntualizó que cuenta con las facultades para llevar a cabo una investigación al respecto del INE, por lo que hará un análisis independiente.

Más temprano este viernes, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que el INE debe hacer las auditorías necesarias, tras los señalamientos contra la consejera presidenta Guadalupe Taddei. “No debe haber ninguna sombra de corrución en el INE”, añadió.

Representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del INE han pedido que Guadalupe Taddei deje su cargo como consejera presidenta y que dé explicaciones por una fiesta que le organizó un contratista.

Guadalupe Taddei es señalada por conflicto de interés en contrataciones del INE, luego de que se difundieran videos en los que se ve una fiesta con un proveedor del instituto electoral, identificado como Alfredo Hernández.

Previamente, también fue cuestionada por un caso que involucraba a su chofer Jonathan Navarrete, quien aparece como apoderado legal de la compañía Corporativo Zeg, la cual se encarga de suministrar materiales electorales. El nombre de dicha compañía aparece en investigaciones de la ASF y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Los partidos de oposición en el Consejo General del INE cuestionaron la credibilidad del instituto electoral ante estos hechos, de cara a las elecciones intermedias de 2027.