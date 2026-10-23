SRE ‘batea’ solicitud de senadores para salones VIP en el AICM: ‘Cero privilegios’, exige Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum confirmó que el Senado envió una solicitud para tener acceso a las salas diplomáticas del AICM.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sí recibió una solicitud del Senado para dar acceso a los legisladores a las salas diplomáticas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se confirma que se hizo la petición para el acceso al salón de protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la respuesta de la cancillería fue negativa”, fue el mensaje de la SRE que leyó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 23 de octubre.

Sheinbaum adelantó que la solicitud sería rechazada debido a que ya no debe haber privilegios para los funcionarios públicos.

“Claro que no se permitiría. Cero privilegios. Que no se nos olvide nunca de dónde venimos; nosotros venimos de un movimiento social que luchó contra los privilegios de unos cuantos”, agregó la presidenta.

Senado califica de ‘error garrafal’ solicitud de acceso a salas VIP en el AICM

Higinio Martínez, presidente del Senado, calificó como un “error garrafal” la solicitud hecha por la Cámara Alta para que los legisladores tengan acceso a salones VIP para diplomáticos en el AICM.

El morenista explicó que en una de las reuniones de la mesa directiva un senador planteó el tema. “Algún senador que no fue de Morena planteó este tema, pero como una inquietud, no como una petición formal. Lo que recuerdo de esa reunión, y ese tema particular, y lo recuerdo vagamente, no se tomó un acuerdo.

El oficio que se dirigió al canciller Roberto Velasco tiene fecha del 5 de octubre y fue firmado por Daniel Sibaja, secretario de la mesa directiva.

“Por supuesto que no lo autoricé, ni la mesa directiva autorizó solicitar al secretario de Relaciones Exteriores, algunas facilidades para el uso del salón en el aeropuerto. Se comentó que quizá por motivos de salud podría usarse, pero hasta ahí quedó, se dijo que se iba a rentar”, agregó.

¿Qué privilegios tendrían los senadores en las salas VIP del AICM?

La senadora Claudia Ayala, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exhibió el documento en sus redes sociales y se deslindó de haber participado en dicha solicitud. Además, detalló los privilegios que tendrían los legisladores.

“No solamente es esperar en una sala distinta, es tener un acceso diferente, exclusivo, para no hacer filas. Es para diplomáticos, nunca lo hemos tenido los legisladores”, dijo la legisladora en entrevista con Azucena Uresti.

La petición hecha por los senadores tiene como argumento “facilitar sus traslados aéreos” al usar las salas exclusivas del AICM.

“La presente solicitud tiene como finalidad facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades parlamentarias, así como contribuir a una adecuada coordinación y organización de sus desplazamientos, en atención a las actividades institucionales inherentes al ejercicio de su función legislativa”, dice el documento.

*Con información de Diana Benítez