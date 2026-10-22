‘Son 3 horas diarias, no se podía": Por este motivo, Claudia Sheinbaum dejó de bailar ballet

Tras dejar el ballet, Claudia Sheinbaum se incorporó al equipo de remo de la UNAM. (Foto: Cuartoscuro, Shutterstock)

Antes de convertirse en presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dedicó buena parte de su infancia y adolescencia al ballet clásico, una disciplina que comenzó a practicar a los 6 años y que abandonó cuando tuvo que elegir entre continuar su formación artística o estudiar Física en la UNAM.

Su pasado como estudiante de danza volvió a llamar la atención después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, expresara su sorpresa por el camino que llevó a Sheinbaum del ballet a ocupar la silla presidencial.

Sin embargo, la historia de Claudia Sheinbaum con la danza comenzó mucho antes de su llegada a la política. Desde pequeña, el ballet se convirtió en una parte importante de su vida, a la que dedicó aproximadamente 12 o 13 años entre clases, entrenamientos y presentaciones.

¿Cómo comenzó Claudia Sheinbaum su formación en ballet clásico?

Claudia Sheinbaum tenía apenas 6 años cuando comenzó a tomar clases de ballet, después de que su madre, la científica Annie Pardo, la inscribiera para que aprendiera esta disciplina artística.

Recibió formación en ballet clásico con técnica inglesa, un método de enseñanza que se caracteriza por el aprendizaje progresivo de movimientos, posturas y ejercicios de coordinación.

Este método permite que los estudiantes mejoren poco a poco su equilibrio, coordinación y expresión corporal mediante ejercicios que aumentan su dificultad conforme avanzan en su formación.

Su preparación artística continuó durante la adolescencia, incluso cuando comenzó a involucrarse en actividades estudiantiles. De acuerdo con la biografía escrita por el periodista Arturo Cano, mientras estudiaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Sheinbaum combinaba sus responsabilidades escolares con clases de francés y entrenamientos de ballet por las tardes.

La danza también le permitió participar en presentaciones fuera de la capital del país. Una de las experiencias que recordó tuvo lugar en el Teatro Juárez de Guanajuato, donde bailó durante su juventud.

¿Por qué Claudia Sheinbaum decidió abandonar el ballet para estudiar Física?

Aunque el ballet formó parte de su vida durante más de una década, Claudia Sheinbaum decidió abandonar la danza cuando ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde comenzó sus estudios de la Licenciatura en Física.

La decisión estuvo relacionada con las exigencias de ambas actividades. La formación en ballet clásico requería varias horas de práctica diaria, además del tiempo necesario para cumplir con sus responsabilidades académicas.

“El ballet son 3-4 horas diarias, pues ya no se podía tener las dos cosas, entonces posteriormente decidí dejar la danza”, relató en una conversación con la periodista Bibiana Belsasso.

Durante su conferencia matutina del 12 de agosto de 2026, Claudia Sheinbaum volvió a recordar aquella etapa y explicó cómo su ingreso a la universidad la llevó a elegir entre continuar su formación como bailarina o dedicarse a estudiar Física.

“De niña hice mucho tiempo ballet. Y luego, cuando entré a la Facultad, que ya había que escoger entre ser bailarina o ser física, pues decidí ser física”, declaró.

¿Qué hizo Claudia Sheinbaum después de abandonar la danza?

Dejar el ballet no significó que Claudia Sheinbaum se alejara de la actividad física. Por el contrario, durante sus primeros años universitarios se incorporó al equipo de remo de la UNAM, una disciplina que practicó durante aproximadamente 2 años y que combinó con sus estudios en la Facultad de Ciencias.

“A las cinco de la mañana había que estar en Cuemanco; salíamos a las seis cuarenta y cinco para llegar a la clase de siete en la Facultad de Ciencias”, relató durante la misma conferencia matutina.

Su participación en el equipo no se limitó a los entrenamientos. Sheinbaum compitió en la modalidad de doble, desempeñó funciones como timonel y llegó a participar en competencias internacionales en Canadá. Posteriormente, continuó su actividad deportiva como integrante del equipo de atletismo de la UNAM.

Décadas después, en enero de 2019, cuando era jefa de Gobierno de la CDMX, regresó al canal de Cuemanco para remar un kilómetro junto con integrantes del equipo femenil de la UNAM, una experiencia que le permitió recordar sus años como deportista universitaria.

“Tuve la oportunidad de remar un kilómetro en Cuemanco, recordando cuando practiqué ese deporte en la UNAM, hace algunos ayeres. Muchas gracias al equipo femenil de remo de la UNAM y a su entrenador por compartir su tiempo y su bote”, escribió en sus redes sociales.

Además de su trayectoria deportiva, Sheinbaum continuó con su formación académica. En 1989 obtuvo el título de licenciada en Física por la UNAM, con la tesis Estudio termodinámico de una estufa de leña para una comunidad rural en México.

Posteriormente, Claudia Sheinbaum cursó estudios de maestría y doctorado relacionados con la ingeniería energética y desarrolló una carrera como investigadora del Instituto de Ingeniería de la máxima casa de estudios.